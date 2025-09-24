Νότια Κορέα: Άρχισε η δίκη της πρώην πρώτης κυρίας Κιμ Κέον Χι - Οι κατηγορίες εναντίον της

Η δίκη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι, συζύγου του καθαιρεθέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ η οποία κατηγορείται για διαφθορά, άρχισε σήμερα στη Σεούλ.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που και τα δύο μέλη πρώην προεδρικού ζεύγους οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Γιούν, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο επειδή στα τέλη του 2024 επιχείρησε να επιβάλει το στρατιωτικό νόμο, είναι προφυλακισμένος από τον Ιούλιο και δικάζεται για εξέγερση.

Η Κιμ Κέον Χι, από την πλευρά της, συνελήφθη τον Αύγουστο για σειρά κατηγοριών: χειραγώγηση μετοχών, διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Σήμερα εμφανίσθηκε κρατούμενη ενώπιον του δικαστηρίου.

Η Κιμ κατηγορείται ότι διόγκωσε τεχνητά την αξία της μετοχής μιας επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων μεταξύ του 2009 και του 2012 και ότι δέχθηκε πολυτελή δώρα όταν ήταν η πρώτη κυρία (2022-2025).

Η υπόθεση προέκυψε όταν ένας πάστορας βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να της προτείνει μια γυναικεία τσάντα του οίκου Dior. Το βίντεο αναμεταδόθηκε ευρύτατα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Χθες, Τρίτη, η Χαν Χακ-Τζα Μουν, η επικεφαλής της νοτιοκορεατικής Εκκλησίας της Ενοποίησης, προφυλακίσθηκε με κατηγορίες ότι κατηύθυνε την οργάνωσή της να δωροδοκήσει την Κιμ με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Εισαγγελείς είπαν ότι η εν λόγω Εκκλησία της Ενοποίησης έδωσε στην Κιμ δύο τσάντες Chanel, ένα κολιέ Graf και ένα σετ δώρου με κορεατικό τζινσένγκ, η αξία των οποίων υπολογίζεται συνολικά σε 80 εκατομμύρια γουόν (περίπου 49.000 ευρώ).

Ο συνήγορος της Κιμ υποστηρίζει πως η πρώην πρώτη κυρία ουδέποτε έλαβε κάποιο από αυτά τα δώρα.

Η Κιμ κατηγορείται επίσης ότι αναμίχθηκε στη διαδικασία της επιλογής υποψηφίων βουλευτών του πρώην κόμματος του συζύγου της, του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP).

Αν καταδικασθεί για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες, η Κιμ αντιμετωπίζει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα μέχρι πενταετή φυλάκιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ