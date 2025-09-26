Γάζα: Με τα μελανότερα χρώματα περιγράφουν ξένοι γιατροί την κατάσταση τραυματιών

Ξένοι γιατροί και νοσηλευτές που περιέθαλψαν Παλαιστίνιους σε νοσοκομεία της Γάζας περιέγραψαν τραύματα πιο σοβαρά από αυτά που είχαν υποστεί οι άμαχοι σε άλλες σύγχρονες συγκρούσεις, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Για την έρευνα στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό BMJ, 78 εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής περίθαλψης, κυρίως από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, απάντησαν σε ερωτήσεις που περιέγραφαν τη σοβαρότητα, την τοποθεσία και την αιτία των τραυμάτων που είδαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ομάδα ερευνητών, υπό βρετανική ηγεσία, δήλωσε ότι πρόκειται για τα πιο ολοκληρωμένα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σχετικά με τους τραυματισμούς Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς επίθεσης του Ισραήλ εναντίον της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις υγείας της περιοχής έχουν καταστραφεί και η διεθνής πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη.

Τα δύο τρίτα των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είχαν προηγουμένως αναπτυχθεί σε άλλες ζώνες συγκρούσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσε ότι οι τραυματισμοί στη Γάζα ήταν «το χειρότερο πράγμα που έχουν δει ποτέ», όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Βρετανός χειρουργός Ομάρ Ελ-Τάτζι.

Έως και τρεις μήνες μετά την επιστροφή τους από τη Γάζα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, με τη βοήθεια ημερολογίων και αρχείων, συμπλήρωσαν μια έρευνα σχετικά με τους τραυματισμούς που είδαν κατά τη διάρκεια των αποστολών που διήρκεσαν από δύο έως 12 εβδομάδες, μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025.

Καταγράφησαν περισσότεροι από 23.700 τραυματισμοί και σχεδόν 7.000 πληγές που προκλήθηκαν από όπλα, αριθμοί που σε γενικές γραμμές αντικατοπτρίζουν δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανέφερε η μελέτη.

Είναι δύσκολο να ληφθούν δεδομένα για τραυματισμούς σε οποιαδήποτε σύγκρουση, αλλά η μελέτη περιέγραψε τα τραύματα στη Γάζα ως «ασυνήθιστα σοβαρά».

Στην περιοχή, η οποία έχει βομβαρδιστεί αδιάκοπα από τον ισραηλινό στρατό, πάνω από τα δύο τρίτα των τραυματισμών που σχετίζονται με οπλικά συστήματα προκλήθηκαν από εκρήξεις, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού τραυματισμών από εκρηκτικά που καταγράφηκαν μεταξύ των πολιτών σε άλλες σύγχρονες συγκρούσεις, ανέφερε η μελέτη.

Αντίθετα, είναι παρόμοιο με το ποσοστό που υπέστησαν οι Αμερικανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πρόσθεσε.

Ο Ελ-Τάτζι τόνισε ότι αυτή είναι μια «πραγματικά σημαντική» διαφορά, επειδή σε αντίθεση με τους πολίτες, οι στρατιώτες έχουν εκπαίδευση και προστασία και γνωρίζουν ότι κατευθύνονται προς τον κίνδυνο.

«Ο όγκος, η κατανομή και η στρατιωτικής σοβαρότητας των τραυματισμών υποδεικνύουν πρότυπα βλάβης που υπερβαίνουν αυτά που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες σύγχρονες συγκρούσεις», ανέφερε η μελέτη.

Ο Ελ-Τάτζι είπε ότι οι ασθενείς είχαν επίσης ένα ασυνήθιστα «τεράστιο» ποσοστό εγκαυμάτων τρίτου και τέταρτου βαθμού, τα οποία είναι εγκαύματα που διαπερνούν το δέρμα.

Όταν επισκέφθηκε τη Γάζα πέρυσι, ο Ελ-Τάτζι είπε ότι είδε έναν σοκαριστικό «αριθμό παιδιών που ήρθαν με εγκαύματα τόσο σοβαρά που μπορούσες κυριολεκτικά να δεις τους μύες τους και τα κόκαλά τους».

Ο υποσιτισμός και η αφυδάτωση είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες ασθένειες στην περιοχή, όπου η αξιολόγηση που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ κήρυξε λιμό τον Αύγουστο.

Ο Άντονι Μπουλ, καθηγητής στο Κέντρο Μελετών Τραυματισμών από Έκρηξη του Imperial College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο».

Ο Μπουλ επεσήμανε ότι τα δεδομένα περιλαμβάνουν μόνο τραυματίες που «επέζησαν μέχρι το σημείο να δουν έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Η έρευνα είχε επίσης μια ενότητα που επέτρεπε στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να γράφουν ελεύθερα για όσα είχαν δει.

«Το χειρότερο μέρος ήταν οι μητέρες που μας παρακαλούσαν να σώσουμε τα ήδη νεκρά παιδιά τους», ανέφερε ένας γιατρός.

Άλλοι περιέγραψαν παιδιά που «εξέφραζαν αυτοκτονικές προθέσεις», αφού είδαν μέλη της οικογένειάς τους να πεθαίνουν.

Πολλοί περιέγραψαν ότι λειτουργούσαν σε άθλιες συνθήκες, σχεδόν χωρίς προμήθειες ή υποστήριξη, μια κατάσταση που οδήγησε σε αποφάσεις σχετικά με το πώς να κατανεμηθεί η φροντίδα στους ασθενείς που είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν.

Ο Ελ-Τάτζι έφτασε στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας τον Μάιο του περασμένου έτους, λίγες μέρες πριν το Ισραήλ εξαπολύσει μια μεγάλη εισβολή στη γειτονική νότια πόλη Ράφα.

Για ολόκληρες νύχτες, ομάδες έως και 70 σοβαρά τραυματιών έρχονταν στο νοσοκομείο, είπε.

Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.500 ανθρώπους, επίσης κυρίως αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Περισσότεροι από 167.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

KYΠΕ