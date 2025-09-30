Ο ΟΗΕ καλεί τους Ταλιμπάν να αποκαταστήσουν το διαδίκτυο στο Αφγανιστάν

Τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν την Τρίτη τις αρχές των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν να αποκαταστήσουν αμέσως το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες στη χώρα, 24 ώρες μετά την επιβολή πανεθνικής διακοπής πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

Η Kυβέρνηση άρχισε να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε ορισμένες επαρχίες νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να αποτρέψει την «ανηθικότητα», κατόπιν εντολής του σκιώδους ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Το σήμα κινητής τηλεφωνίας και η υπηρεσία διαδικτύου εξασθένησαν τη Δευτέρα το βράδυ, μέχρι που η συνδεσιμότητα ήταν λιγότερο από το ένα τοις εκατό των συνηθισμένων επιπέδων.

Οι Αφγανοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, οι διαδικτυακές επιχειρήσεις και τα τραπεζικά συστήματα έχουν παγώσει και η διασπορά στο εξωτερικό δεν μπορεί να στείλει κρίσιμα εμβάσματα στην οικογένεια.

Όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Τρίτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Η διακοπή της πρόσβασης έχει αφήσει το Αφγανιστάν σχεδόν εντελώς αποκομμένο από τον έξω κόσμο και κινδυνεύει να προκαλέσει σημαντική βλάβη στον αφγανικό λαό, μεταξύ άλλων απειλώντας την οικονομική σταθερότητα και επιδεινώνοντας μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αποστολή Βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA).

Είπε ακόμη ότι αποτελεί «έναν περαιτέρω περιορισμό στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης στο Αφγανιστάν».

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου χαρακτήρισε τη διακοπή πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές ως «εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν ήδη αποκλειστεί από τη δημόσια ζωή επηρεάζονται ιδιαίτερα», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ζητώντας άμεση επανασύνδεση.

Είναι η πρώτη φορά από τότε που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ήρθε στην εξουσία το 2021 και επέβαλε μια αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου που οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί στη χώρα.

Το ταχυδρομείο δεν ήταν επίσης σε θέση να λειτουργήσει επειδή απαιτούσε τραπεζικές υπηρεσίες για να εκτελέσει το έργο του, δήλωσαν οι υπάλληλοι στο AFP.

Λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο τη Δευτέρα το βράδυ, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος προειδοποίησε το AFP ότι το δίκτυο οπτικών ινών θα διακοπεί, επηρεάζοντας τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, «μέχρι νεωτέρας».

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ή σύστημα επικοινωνίας... ο τραπεζικός τομέας, τα τελωνεία, τα πάντα σε όλη τη χώρα θα επηρεαστούν», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το υπουργείο τηλεπικοινωνιών αρνήθηκε να επιτρέψει στους δημοσιογράφους να εισέλθουν στο κτίριο στην Καμπούλ την Τρίτη.

Πηγή του ΟΗΕ δήλωσε την Τρίτη ότι «οι επιχειρήσεις επηρεάζονται σοβαρά, καταφεύγοντας σε ραδιοεπικοινωνίες και περιορισμένες δορυφορικές συνδέσεις».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακοπτόμενες.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν οι πρώτες υπηρεσίες διαδικτύου διακόπηκαν στις βόρειες επαρχίες, ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Αταουλάχ Ζάιντ, δήλωσε ότι η απαγόρευση είχε διαταχθεί από τον ηγέτη των Ταλιμπάν.

«Αυτό το μέτρο ελήφθη για την πρόληψη της ανηθικότητας και θα τεθούν σε εφαρμογή εναλλακτικές επιλογές σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των αναγκών συνδεσιμότητας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόσφατες μελέτες στο Αφγανιστάν διαπίστωσαν ότι οι εφαρμογές του διαδικτύου έχουν επηρεάσει αρνητικά τα τρέχοντα, οικονομικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά θεμέλια της κοινωνίας», ισχυρίστηκε.

Ο ηγέτης των Ταλιμπάν φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις ορισμένων αξιωματούχων αυτόν τον μήνα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της διακοπής του διαδικτύου και διέταξε τις αρχές να προχωρήσουν σε μια πανεθνική απαγόρευση.

Το 2024, η Καμπούλ είχε διαφημίσει το δίκτυο οπτικών ινών μήκους 9.350 χιλιομέτρων - που κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό από πρώην κυβερνήσεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ - ως «προτεραιότητα» για να φέρει τη χώρα πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο και να την βγάλει από τη φτώχεια.

ΚΥΠΕ