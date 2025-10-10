Πολύ ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Κίνδυνος για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα, ενώ το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα.

Serious damage inside a building in Davao City, Philippines from 7.4 earthquake.



— Brian's Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025

Τρεις ώρες από το σεισμό οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τσουνάμι.

Ως αυτό το στάδιο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος δήλωσε πως οι αρχές ακόμη αποτιμούν την κατάσταση και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επέμβουν. Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από τη δόνηση που άφησε 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Video: Water receding for parts of Philippines amid 7.6 magnitude earthquake; tsunami warning in effect for southern Philippines.

Σε συναγερμό και η Ινδονησία – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Σουλαουέσι και Παπούα

Η Ινδονησία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι την Παρασκευή, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας (BMKG).

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier 👀👀



📹John Louie Bagot

Η προειδοποίηση αφορά τις βόρειες περιοχές της Σουλαουέσι και της Παπούα, που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού εύρους που επηρεάζεται από τον σεισμό.

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης της υπηρεσίας, υπάρχει κίνδυνος κυμάτων τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών, τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν παράκτιες περιοχές της χώρας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες στις συγκεκριμένες περιοχές να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters