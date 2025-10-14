Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Τραμπ εκτιμά πως με τη βοήθεια του Ερντογάν θα τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.

