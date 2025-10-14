ΗΠΑ: Kυβερνητικό «λουκέτο» δύο εβδομάδων - Απολύθηκαν χιλιάδες υπάλληλοι

Η Γερουσία επιστρέφει σήμερα στο Καπιτώλιο για να αξιολογήσει την πρόταση χρηματοδότησης της κυβέρνησης που ψήφισε η Βουλή των ΗΠΑ, καθώς η διακοπή λειτουργίας συμπληρώνει δύο εβδομάδες χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς την εξεύρεση λύσης στο αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mike Johnson, προειδοποίησε χθες ότι η χώρα «οδεύει προς ένα από τα μακροβιότερα κλεισίματα στην αμερικανική ιστορία», καθώς οι επιπτώσεις του αδιεξόδου γίνονται αισθητές σε όλο το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και καθώς πλησιάζει η αυριανή κρίσιμη προθεσμία για την καταβολή των μισθών των στρατιωτικών.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί σήμερα στο Λευκό Οίκο τον στενό του σύμμαχο και Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Αργότερα, θα απονείμει στον αείμνηστο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Απολύθηκαν χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε περισσότερους από 3.500 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε επτά υπουργεία στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης συνεχίζεται.

Όλα τα υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχαν προηγουμένως καταγράψει μείωση του συνολικού προσωπικού από την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαιώνεται από τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των υπηρεσιών για το κλείσιμο.

