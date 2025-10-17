Πλήγμα ΗΠΑ εναντίον πλεούμενου με ναρκωτικά στην Καραϊβική, υπάρχουν επιζώντες

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο πλήγμα χθες Πέμπτη εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα, τουλάχιστον το έκτο, με βάση όσα έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον, και, για πρώτη φορά, υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματός του, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε αμερικανικά πλήγματα αυτής της φύσης, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση.

