Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πλήγμα ΗΠΑ εναντίον πλεούμενου με ναρκωτικά στην Καραϊβική, υπάρχουν επιζώντες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο πλήγμα χθες Πέμπτη εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα, τουλάχιστον το έκτο, με βάση όσα έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον, και, για πρώτη φορά, υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματός του, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε αμερικανικά πλήγματα αυτής της φύσης, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα