Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ σε Ζελένσκι: Ο Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυτή είναι μεν η τρίτη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μέσα σε εννέα μήνες, αλλά συνολικά οι δύο πρόεδροι έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «ελπίζει πως ο πόλεμος θα τελειώσει» χωρίς να χρειαστεί η Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ.

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται πυραύλους Τόμαχοκ», με τον Τραμπ να απαντά ότι «θα συζητήσουν» το θέμα της αποστολής αυτών των οπλικών συστημάτων, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Τόμαχοκ».

AΠΕ- ΜΠΕ 

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα