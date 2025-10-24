«No crazy war please!» λέει ο Πρόεδρος Μαδούρο στους Αμερικανούς

«No crazy war please!»: με αυτή τη φράση στα αγγλικά ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, καθώς συνεχίζει να βλέπει απειλή αμερικανικών επιθέσεων αν όχι στρατιωτικής εισβολής.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ άρχισαν να αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων αποβατικών και αντιτορπιλικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου και μαχητικών τελευταίας τεχνολογίας, στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο αυτής που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως επιχείρηση για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών που βάζει ιδίως στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα και προσωπικά τον πρόεδρο Μαδούρο.

«Yes peace», «peace forever», «No crazy war, please!», «No a la guerra loca, no crazy war!» («ναι στην ειρήνη, ειρήνη για πάντα, όχι τρελό πόλεμο παρακαλούμε, όχι στον τρελό πόλεμο»), επέμενε ο κ. Μαδούρο, εναλλάσοντας τις δηλώσεις τους ανάμεσα στα αγγλικά και στα ισπανικά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης συνδικαλιστών προσκείμενων στην Κυβέρνησή του, απευθυνόμενος «στους Αμερικανούς εργαζομένους».

«Αυτή είναι η γλώσσα του Ταρζάν», αστειεύτηκε ο κ. Μαδούρο, μεταφράζοντας τι είπε και προσθέτοντας ακόμη «όχι στην τρέλα του πολέμου».

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο εννιά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, που κατ' αυτήν μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με συνολικά τουλάχιστον 37 νεκρούς. Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αμφισβητείται από ειδικούς, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα και οι ύποπτοι ούτε συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Αντιμέτωπος με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων με εντυπωσιακή ισχύ πυρός από τον Αύγουστο, ο Πρόεδρος Μαδούρο διέταξε να διεξαχθούν στρατιωτικά γυμνάσια και χθες σημείωσε ότι σε αυτά δοκιμάστηκε εξοπλισμός που έχει αγοράσει το Καράκας από τη Ρωσία και την Κίνα. «Χάρη τον Pρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, χάρη στη Ρωσία, χάρη στην Κίνα και χάρη σε πολλούς ακόμη φίλους στον κόσμο, η Βενεζουέλα διαθέτει εξοπλισμό για να εγγυάται την ειρήνη», είπε.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και άλλα μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών, που έχουν στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα και τον Πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο.

Κατά την άποψη του κ. Μαδούρο, η Kυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος», για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του.

Εξάλλου, ο Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως οποιαδήποτε επιχείρηση της CIA εναντίον της χώρας του «θα αποτύχει», μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής από την υπηρεσία κατασκοπείας.

«Ξέρουμε ότι η CIA είναι παρούσα» στη χώρα, είπε ο Υπουργός Άμυνας, Βλαντίμιρ Παδρίνο. Οι Αμερικανοί «μπορεί να αναπτύξουν δεν ξέρω πόσους πράκτορες που συνδέονται με τη CIA σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας», όμως «κάθε προσπάθεια θα αποτύχει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα άφησε εκ νέου ανοικτό το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν χερσαία πλήγματα που θα έχουν στο στόχαστρο καρτέλ των ναρκωτικών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

ΚΥΠΕ