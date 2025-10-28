Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι θα παραδώσει σήμερα τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στις 18h00 GMT (20:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ είπαν ότι τα λείψανα «βρέθηκαν πρόσφατα σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας» και θα παραδοθούν «σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 20:00 μ.μ.» ή 18:00 μ.μ. GMT.

Πάνω από 17.000 παιδιά ορφανά στη Γάζα - Ηλικιωμένο ζευγάρι φροντίζει τα 36 ορφανά εγγόνια του

Τα θύματα του πολέμου στη Γάζα έχουν αφήσει τουλάχιστον 17.000 παιδιά ορφανά. Για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Παλαιστινίων, αυτή η τραγωδία σήμαινε ότι έπρεπε να αναλάβει τη φροντίδα των 36 εγγονιών τους, που έχασαν τους γονείς τους.

«Αυτά τα παιδιά χρειάζονται φροντίδα. Χρειάζονται φαγητό, νερό και ιδιαίτερη προσοχή» δηλώνει η γιαγιά των παιδιών, Ρίντα Αλίουα στο Al Jazeera.

«Ξυπνάω στις 3 το πρωί κάθε μέρα για να τα κάνω μπάνιο και να τα ταΐσω. Τα κάνω όλα αυτά παρά την ηλικία μου» αφηγείται.

Ο παππούς των παιδιών αυτών, ο Χαμέντ Αλίουα, εξηγεί ότι η προστασία των δεκάδων αυτών παιδιών είναι ακόμη πιο δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη στοιχειωδών αγαθών, αλλά και την συνεχή απειλή του πολέμου από το Ισραήλ.

«Ζούμε υπό τον συνεχή ήχο των drones που μας κρατούν ξύπνιους όλη νύχτα και φοβόμαστε ότι ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει» όπως λέει.

Πηγή: cnn.gr