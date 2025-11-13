Τέλος στο μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε στο Οβάλ Γραφείο τη συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) νόμο που τερματίζει την πιο μακρά δημοσιονομική παράλυση που έζησαν ποτέ οι ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», είπε δηκτικά ο μεγιστάνας απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, προτού υπογράψει το κείμενο, επευφημούμενος από ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που τον πλαισίωναν στο Οβάλ Γραφείο.

.@POTUS: "For the past 43 days, Democrats in Congress shut down the government of the United States in an attempt to extort American taxpayers for hundreds of billions of dollars for illegal aliens... Today, we’re sending a clear message that we will NEVER give in to extortion." pic.twitter.com/kMKncQPsiL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 13, 2025

Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος ενός παρατεταμένου και ιστορικά μακροχρόνιου “λουκέτου” στη λειτουργία του αμερικανικού κράτους, το οποίο παρέλυσε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες για περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Τέλος στο μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ - Ανακούφιση για το Ομοσπονδιακό Δημόσιο

Η αμερικανική κυβέρνηση επαναλειτούργησε έπειτα από το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, με την υπογραφή του νομοσχεδίου που επιτρέπει την επαναφορά της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Το πακέτο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, ενώ είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία των υπηρεσιών που είχαν σταματήσει από την 1η Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο από το ιστορικό γραφείο Resolute στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Η υπογραφή αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του Τραμπ αναφερόταν, χωρίς όμως να υπάρχουν κατηγορίες εναντίον του.

President Trump Signs Senate Amendment to H.R. 5371 https://t.co/YvF1x3E8yz — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο των 328 σελίδων που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτεί τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και εξασφαλίζει επιπλέον πόρους για:

Το πρόγραμμα Snap για τη στήριξη τροφίμων,

Το Υπουργείο Γεωργίας,

Το Κογκρέσο,

Τις υπηρεσίες για βετεράνους, με χρηματοδότηση μέχρι Σεπτέμβριο 2025.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την αναδρομική καταβολή μισθών σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ακυρώνει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που προκάλεσε το shutdown.

Οι νέες διατάξεις που περιλαμβάνει:

Καθιστά παράνομη την εξέταση των τηλεφωνικών αρχείων των γερουσιαστών από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς χωρίς προειδοποίηση και προβλέπει αποζημιώσεις έως 500.000 δολάρια για κάθε παράβαση. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από το 2022, επιτρέποντας σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για ελέγχους των επικοινωνιών τους στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο του Τραμπ στη στάση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το νομοσχέδιο αναιρεί επίσης τη νομιμοποίηση της κάνναβης (hemp), η οποία είχε θεσπιστεί το 2018 στο πλαίσιο αγροτικού νομοσχεδίου και είχε επιτρέψει τη δημιουργία μιας πολυδισεκατομμυριακής βιομηχανίας προϊόντων χαμηλής δόσης THC, όπως τρόφιμα και ποτά.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνεται η επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης που ήθελαν οι Δημοκρατικοί και αφορούν περίπου 24 εκατομμύρια Αμερικανούς. Οι νομοθέτες συμφώνησαν να επανέλθουν στο θέμα με νέα ψηφοφορία τον Δεκέμβριο.

Το κόστος του shutdown και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η διάρκεια του shutdown υπολογίζεται ότι κόστισε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, με τον Τραμπ να επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό είχε αρνητική επίδραση στην αμερικανική οικονομία. Ο μεγιστάνας κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «εκβιασμό» στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν επιθυμούσαν το shutdown και κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς ότι πιέζουν για υπερβολικές εγγυήσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

HUGE: Congress passes bill to END THE DEMOCRAT SHUTDOWN.



Now en route to President Trump's desk. 🇺🇸 pic.twitter.com/og0SGFmKks — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Το νομοσχέδιο, εκτός από την αποκατάσταση της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, περιλαμβάνει πλήρη χρηματοδότηση για το Υπουργείο Γεωργίας, στρατιωτικά έργα υποδομής και το νομοθετικό σώμα. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε περίπου 1,2 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους που επηρεάστηκαν από το shutdown.

Τα ανοιχτά ζητήματα και οι επόμενες πολιτικές μάχες

Παρά την επαναλειτουργία των υπηρεσιών, παραμένει εκκρεμές το ζήτημα των φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act (Obamacare), καθώς η ψηφοφορία για το θέμα αναβλήθηκε για τα μέσα Δεκεμβρίου στη Γερουσία. Οι διαφωνίες για την υγειονομική περίθαλψη και οι προστριβές μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών αναμένεται να συνεχιστούν, με το ενδεχόμενο νέων πολιτικών εντάσεων να είναι πολύ πιθανό όταν λήξει η προσωρινή χρηματοδότηση το 2026.

Το shutdown ίσως τελείωσε, όμως οι πολιτικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις γύρω από την αμερικανική κυβέρνηση και τη χρηματοδότησή της συνεχίζονται, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μέλλον.

Πηγή: iefimerida.gr