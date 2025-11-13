Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές πέραν από μια παλιά κατοικία στα Κελοκέδαρα είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου

Καμία αναφορά για ζημιές δεν έχει γίνει,ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ύστερα και από επικοινωνία που είχε με την Πυροσβεστική υπηρεσία και την Πολιτική Άμυνα.

Μόνο σε μια περίπτωση που αφορά κατάρρευση οροφής παλιάς οικίας στη Κοινότητα Κελοκέδαρων μετά από σεισμό η οποία ήταν ακατοίκητη στις 16:47 το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως έδωσε οδηγίες σε μηχανικούς να συνομιλήσουν με τον κοινοτάρχη Κελοκεδάρων αλλά και με την Επαρχιακή Διοίηκηση Πάφου, ώστε αν χρειαστούν τεχνική υποστήριξη από τον ΕΟΑ Πάφου να την παράσχουν.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε, πως οι υπηρεσίες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου βρίσκονται σε επιφυλακή τόσο για τα θέματα των σεισμικών δονήσεων αλλά και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταιγίδες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες την Κύπρο.

Ενδεικτικά σημείωσε πως στις ακτές της Πάφου υπάρχει έντονη δραστηριότητα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα ο ΕΟΑ Πάφου να λαμβάνει προληπτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν απρόοπτα γεγονότα, είτε με τη συσσώρευση όγκου νερού ή με οτιδήποτε άλλο, κατέληξε.