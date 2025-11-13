Πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, απεγκλωβισμοί - 103 επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής σε ένα 24ωρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το τελευταίο 24ωρο, καθώς κλήθηκαν να διαχειριστούν δεκάδες περιστατικά σε όλη την Κύπρο - από πλημμύρες και κατολισθήσεις μέχρι φωτιές και απεγκλωβισμούς.

Συνολικά, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 103 περιστατικά, εκ των οποίων τα 75 αφορούσαν τις έντονες βροχοπτώσεις στην επαρχία Λευκωσίας.

EMAΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κλήση: 10:41 Έρευνα για ελλείπον πρόσωπο περιοχή Αλεθρικού – Αγγλισίδες. Έγινε έρευνα στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα.

Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπιού Κλήση:16:31 Κατολίσθηση όγκου χώματος σε οδόστρωμα, σε ανηφορικό δρόμο, στη Κοινότητα Τσάδα. Έγινε καθαρισμός του οδοστρώματος και τοποθέτηση προστατευτικών κώνων. Θα ανταποκρίνετο συνεργείο της τοπικής αυτοδιοίκησης με εκσκαφέα για καθαρισμό του δρόμου.

Σταθμοί Λάρνακας Κλήση: 13:06 Τροχαίο σύγκρουση παρά τη Κοινότητα Καλού Χωριού, Λάρνακας. Ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε πριν την άφιξη της Π.Υ. Παρασχέθηκε βοήθεια στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων για μεταφορά του τραυματία.

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας. Κλήση:23:07 Ανταπόκριση για πυρκαγιά στον 4ον όροφο πολυκατοικίας στον, Άγιο Δομέτιο. Μικρή πυρκαγιά από πυροτέχνημα σε διάδρομο πολυκατοικίας κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Π.Υ. Στο σημείο παρέμεινε η Αστυνομία.

Σταθμός Υπαίθρου Κελοκεδάρων: Κλήση:16:47 Κατάρρευση οροφής παλιάς οικίας στη Κοινότητα Κελοκέδαρων μετά από σεισμό.Η οικία ήταν ακατοίκητη. Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, Έγινε καθαρισμός του δρόμου από την Κοινοτική Αρχή.

Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς. Κλήση 12.35. Κοινότητα Δρύμου στην επαρχία Πάφου ,Πόλη Χρυσοχούς. Γεωργικός ελκυστήρας παρέκκλινε της πορείας σε αγροτικό δρόμο και έπεσε σε χωράφι 3 μετρά περίπου από το δρόμο. Έγινε χρήση διασωστικής εξάρτυσης και ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αποπαγιδεύτηκε από τα μέλη μας και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για την μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π.του νοσοκομείου Πάφου.

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού. Κλήση 14.15. Πυρκαγιά σε μεταλλική αποθήκη στα Κάτω Πολεμίδια , Λεμεσός. Από την πυρκαγιά η μεταλλική αποθήκη κατασκευασμένη από τσίγκους υπέστη εκτεταμένες ζημιές καθώς και το περιεχόμενο της ( εξαρτήματα οχημάτων). Από τον καπνό και την θερμότητα έπαθε εκτεταμένες ζημιές και δεύτερη αποθήκη ( πρόχειρο υποστατικό) φτιαγμένο από τσίγκους στην οροφή ως επίσης και το περιεχόμενο του. Η αιτία είναι η επέκταση της πυρκαγιάς από χρήση ξυλόφουρνου.

Ανταπόκριση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας. Κλήση 17.20. Πυρκαγιά σε οικία στη Λακατάμια, Λευκωσία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα . Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν την άφιξη της Π.Υ. από τους ένοικους με την χρήση νερού από την βρύση της κουζίνας. Από την πυρκαγιά και τους καπνούς επηρεάστηκε η βαφή της οικίας καθώς επίσης και η ηλεκτρική εγκατάσταση της κουζίνας. Από μέρους μας έγινε εξαερισμός και τελική κατάσβεση.

Ανταπόκριση Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας. Κλήση 22.45 Πυρκαγιά σε βοηθητικά υποστατικά, κατασκευασμένα η οροφή από κεραμίδια και ξύλινα δοκάρια και τοιχοποιία από τσιμεντομπλόκ τα οποία ήταν πίσω από τον χώρο στάθμευσης της οικίας, στο, Δάλι, Επαρχίας Λευκωσίας . Από την πυρκαγιά το δωμάτιο που χρησιμοποιείτο σαν γραφείο με το περιεχόμενο του υπέστη εκτεταμένες ζημιές , ενώ έγινε και μερική κατάρρευση της οροφής του βοηθητικού υποστατικού καθώς και του χώρου που επεκτεινόταν η κάλυψη της οροφής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας Αναπνευστικών Συσκευών και σωλήνων νερού

Ανταπόκριση των Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού. Κλήση 22.55. Πυρκαγιά σε γραφείο Λυκείου, στην Λεμεσό. Από την πυρκαγιά το γραφείο καθώς και το περιεχόμενο του έπαθαν εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση Αναπνευστικών Συσκευών από τα μέλη μας και σωλήνων νερού και εξαερισμός του χώρου. Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς.

Από έντονες βροχοπτώσεις

Επηρεαζόμενες περιοχές Λακατάμια, Ανθούπολη, Στρόβολος, Έγκωμη

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε πέραν των 75 κλήσεων που αφορούσαν αντλήσεις υδάτων από υπόγεια σπιτιών/πολυκατοικιών, ακινητοποιήμενα οχήματα στο οδικό δίκτυο, σπινθηρισμοί καλωδίων από υπέργεια καλώδια της Α.Η.Κ., πτώσεις δένδρων και αποκοπές κλαδιών, άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων. Βοήθεια σε 2 μαθητές εντός μικρού λεωφορείου και ενός παιδιού ΑΜΕΑ σε άλλο όχημα, που ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα μετά από ποσότητα όγκου νερού, στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στο ύψος του γηπέδου του ΑΠΟΕΛ. Έγινε μεταφορά των μαθητών σε ασφαλές σημείο όπου και τους παρέλαβε άλλο λεωφορείο, άνοιγμα των οχετών, και εκτροπή των οχημάτων με την βοήθεια της Αστυνομίας. Κανένας τραυματισμός.

Έγινε ανάκληση προσωπικού. Στην αντιμετώπιση των επεισοδίων ανταποκρίθηκαν 9 συνεργεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεργεία της Πολιτική Άμυνας (1 συνεργείο), του Ε.Ο.Α.(3 συνεργεία) καθώς και εθελοντικές ομάδες Support CY με (2 συνεργεία ) και Ε.Τ.Ε.Α. με (1 συνεργείο).