Στην Άγκυρα ο Τουφάν Έρχιουρμαν - Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Κατηγορητήριο για την υπόθεση Θανάση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την έγκριση του δικαστηρίου έλαβε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου για να καταχωρίσει ιδιωτικές ποινικές διώξεις κατά του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού και τεσσάρων πρώην στελεχών της Αστυνομίας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 38 κατηγορίες και πλέον έλαβε την έγκριση του δικαστηρίου για να προχωρήσει η διαδικασία. Η επίδοση του κατηγορητηρίου στους πέντε -πλέον κατηγορούμενους- αναμένεται το επόμενο διάστημα και θα ακολουθήσει δικαστική διαδικασία όπου θα εξεταστούν οι κατηγορίες. Τον «δρόμο» για να ασκηθεί ιδιωτική ποινική δίωξη άνοιξε η απόφαση της 3ης θανατικής ανάκρισης που ανέτρεψε την αιτία θανάτου και την απέδωσε σε εγκληματική ενέργεια. 

Γ.Π.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα