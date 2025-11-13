Κατηγορητήριο για την υπόθεση Θανάση

Την έγκριση του δικαστηρίου έλαβε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου για να καταχωρίσει ιδιωτικές ποινικές διώξεις κατά του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού και τεσσάρων πρώην στελεχών της Αστυνομίας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 38 κατηγορίες και πλέον έλαβε την έγκριση του δικαστηρίου για να προχωρήσει η διαδικασία. Η επίδοση του κατηγορητηρίου στους πέντε -πλέον κατηγορούμενους- αναμένεται το επόμενο διάστημα και θα ακολουθήσει δικαστική διαδικασία όπου θα εξεταστούν οι κατηγορίες. Τον «δρόμο» για να ασκηθεί ιδιωτική ποινική δίωξη άνοιξε η απόφαση της 3ης θανατικής ανάκρισης που ανέτρεψε την αιτία θανάτου και την απέδωσε σε εγκληματική ενέργεια.

Γ.Π.