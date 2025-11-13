Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε - Θα δει Χριστοδουλίδη και Αννίτα

ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ

Θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών Κύπρου και Σιέρρα Λεόνε.

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα, Πέμπτη ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε, Τζούλιους Μαάντα Μπίο, τον οποίο θα υποδεχθεί λίγο μετά τις 10:00 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο ομόλογός του από τη Σιέρρα Λεόνε θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών Κύπρου και Σιέρρα Λεόνε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπίο θα μεταβεί μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Δημαρχείο Λευκωσίας και θα γίνει περιήγηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμή του κ. Μπίο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εξάλλου, στις 2:00 μμ ο κ. Μπίο είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

