Νέα αποτυχία του Γεάδη στο Ευρωκοινοβούλιο - Δεν κατάφερε να πείσει για ψήφισμα καταδίκης του ψευδοκράτους

*Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Ξεκίνησε για ψήφισμα καταδίκης του ψευδοκράτους ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ Γεάδης Γεάδη αλλά δεν κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μια πολιτική συζήτηση. Μάλιστα ο Raffaele Fitto, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Συνοχή και Μεταρρυθμίσεις τόνισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια προς την τ/κ κοινότητα.

Η συζήτηση με τίτλο «Καταδίκη της αποσχιστικής οντότητας και της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο», κατατέθηκε από τον Γεάδη Γεάδη και το ευρωκόμμα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου. Οι ευρωβουλευτές της Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας εκπροσώπησαν τις ευρωομάδες τους στη συζήτηση, με κεντρικό άξονα την καταδίκη της Τουρκίας αλλά και τον σκεπτικισμό τους όσον αφορά την αυστηρή στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία, ενώ «συνεργάζονται με την Τουρκία» σε αμυντικές συμφωνίες. Από την πλευρά τους, θεσμικά όργανα της ΕΕ υπενθύμισαν την σημασία επανέναρξης του διαλόγου και την εξέρευση λύσης στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας του ΟΗΕ, με αναφορές στην εκλογή του νέου τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ποιο είναι το κλίμα

Πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν πως το γεγονός ότι τίθεται το Κυπριακό με αυτόν τον μη εποικοδομητικό τρόπο από κάποιους Ελληνοκύπριους ευρωβουλευτές, κουράζει τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, οι οποίοι δεν συμμερίζονται τη μόνιμα αρνητική προσέγγιση του όλου ζητήματος.

Σχεδόν καμία αναφορά για προοπτική λύσης

Οι ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα, εκ μέρους της ευρωομάδας τους και του μεγαλύτερου κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καταδίκασαν την κατοχή και κάλεσαν την ΕΕ να περάσει στις πράξεις. Ο Λουκάς Φουρλάς ανέφερε ότι το «ψευδοκράτος ντροπής» υφίσταται εδώ και 42 χρόνια σε έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ και αναρωτήθηκε γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία, την οποία παράλληλα χαρακτηρίζει «εταίρο ασφαλείας», ζητώντας «ίση αντιμετώπιση και δικαιοσύνη». Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν χρειάζεται συμπόνια και ευχολόγια, αλλά την άμεση απόδοση δικαιοσύνης», καταδικάζοντας την κατοχή και την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Ο Κώστας Μαυρίδης από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τόνισε ότι το αποσχιστικό μόρφωμα είναι δημιούργημα της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καταδικάσει την ανακήρυξή του και αναφέρθηκε στο «έγκλημα των μαζικών σφετερισμών ελληνοκυπριακών περιουσιών». Ο ίδιος σημείωσε πως «το δίκαιο μια μέρα θα επικρατήσει, αλλά θα θυμόμαστε τους εταίρους μας που την κρίσιμη ώρα απέστρεψαν το πρόσωπο τους και σιώπησαν».

Ο Γεάδης Γεάδης από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών υπενθύμισε ότι «κανένας διεθνής οργανισμός δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος» και τόνισε ότι η «τουρκική εισβολή στην Κύπρο δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτή της Ρωσίας στην Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι η διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας από την Ευρώπη εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή της σε συμφωνίες.

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου σε παρόμοιο τόνο, καταδίκασε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και επισήμανε ότι «οι περισσότεροι Κύπριοι θεωρούν ότι η ΕΕ δεν κάνει τίποτα», αναφερόμενος στην έλλειψη κυρώσεων, σε αντίθεση με τη Ρωσία και στην καταδίκη της οικονομικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία.

Αντιθέτως, ο Γεώργιος Γεωργίου από την Ομάδα της Αριστεράς υπογράμμισε ότι η πολιτική του ομάδα επιμένει στη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και στην «επανένωση της Κύπρου και του λαού της», απορρίπτοντας το «ψευδοκράτος, την κατοχή και το status quo». Τόνισε ότι η λύση αυτή αποτελεί «το μόνο τρόπο να καταργηθεί το ψευδοκράτος», διαφορετικά «οδηγούμαστε στον εφιάλτη της διχοτόμησης», που θα «επιφέρει δεινά» σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Στήριξη επανέναρξης διαλόγου από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Raffaele Fitto, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Συνοχή και Μεταρρυθμίσεις, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «αρνητική για την Κύπρο και για ολόκληρη την Ευρώπη», τονίζοντας ότι «η μόνη λύση για την Κύπρο είναι η επανένωση του νησιού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε συμφωνία με το όραμα της Ένωσης». Υπογράμμισε ότι ο διορισμός νέου προσωπικού απεσταλμένου για την Κύπρο «δίνει ελπίδα», και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση για την επανένωση και να συνεχίσει την υποστήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η βοήθεια αυτή, επισήμανε, «δεν σημαίνει αναγνώριση και ενσωματώνει τις αξίες της ΕΕ για την προώθηση της επανένωσης».

Η Marie Bjerre, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας, η οποία προεδρεύει της ΕΕ, δήλωσε ότι η ΕΕ πιστεύει πως η λύση πρέπει να γίνει «σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ» και ότι η Τουρκία πρέπει να συμβάλει σε μια ειρηνική διαδικασία. Υπογράμμισε ότι η ΕΕ «είναι δεσμευμένη να συμμετάσχει στην πρόοδο» και ότι «βήματα έχουν ήδη γίνει μετά την εκλογή του Tufan Erhürman». Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να «κανονικοποιήσει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία» και να σεβαστεί τις «συμβάσεις του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», καταδικάζοντας τις ενέργειες της που έρχονται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ. Η Bjerre σημείωσε τέλος ότι «χρειαζόμαστε μια λύση για τον λαό της Κύπρου που θα ωφελήσει και τις σχέσεις με την Τουρκία».

Άλλες ευρωομάδες

Ο Sandro Gozi από την ευρωομάδα Ανανεώστε την Ευρώπη τόνισε ότι «υπάρχει μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» και επισήμανε ότι «η Τουρκία ήταν πάντα κωφή στα ανθρώπινα δικαιώματα». Υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004 «με όλη της την επικράτεια» και επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στην Κύπρο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου από τους Πατριώτες για την Ευρώπη επεσήμανε ότι «μόνο λόγια και ανέξοδες ανούσιες καταδίκες» εκφράζονται και ότι στην πράξη «ανοίγεται η πόρτα» στην Τουρκία. Ζήτησε να μην υπάρχει καμία συνεργασία με τη γειτονική χώρα. Μάλιστα εξαπέλυσε και γενικευμένη ρητορική μίσους λέγοντας στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο πως «στην πράξη τους ανοίγετε την πόρτα και βάζετε το δολοφονικό Ισλάμ στην καρδιά της Ευρώπης».