Πρώτη αντίδραση Ζελένσκι μετά τη Γενεύη: Θα συζητήσω τις λεπτομέρειες με τον Τραμπ, δύσκολο να καταλήξουμε σε τελικό κείμενο

Σε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία στη Γενεύη, με τον Ολεξάντρ Μπεβζ, σύμβουλο του Προέδρου της Ουκρανίας και μέλος της ομάδας που συμμετείχε στις συνομιλίες της Γενεύης, να σημειώνει ότι το «αρχικό κείμενο» πλέον δεν υπάρχει.

Μάλιστα, πραγματοποιώντας τις πρώτες του δηλώσεις μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε πως «προς το παρόν, μετά τις (συνομιλίες στη) Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το πλαίσιο».

«Η ομάδα μας έχει ήδη ενημερώσει σήμερα για το νέο σχέδιο μέτρων και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτεπίλεπτα σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας — είναι πολύ δύσκολο — για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά».

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», κατέληξε.

Νωρίτερα ο Μπεβζ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «το σχέδιο των 28 σημείων, όπως το είδαν όλοι, δεν υπάρχει πλέον. Ορισμένα σημεία αφαιρέθηκαν, άλλα άλλαξαν. Καμία από τις παρατηρήσεις της ουκρανικής πλευράς δεν αγνοήθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελικές αποφάσεις για τα πιο προβληματικά ζητήματα θα ληφθούν από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπεβζ επεσήμανε επίσης ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας από ό,τι πραγματικότητα.

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι ο Ζελένσκι ενδέχεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει με τον Τραμπ ευαίσθητα ζητήματα ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές, αλλά παραμένουν μερικά σημεία διαφωνίας.

Προσέθεσε πως το αναθεωρημένο σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στη ρωσική πλευρά.

«Υπάρχει ένα αίσθημα επείγοντος. Ο πρόεδρος θέλει να δει αυτή τη συμφωνία να υλοποιείται και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», είπε και συμπλήρωσε πως ο Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση και στους δύο ηγέτες, προσθέτει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να δει αυτή τη συμφωνία «να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό», είπε ακόμα.

Νέο σχέδιο 19 σημείων

Σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συνέταξαν ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, αλλά άφησαν τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα -με πρώτο το εδαφικό και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ- να αποφασιστούν από τους προέδρους των δύο χωρών.

Η Ουκρανία έχει τροποποιήσει σημαντικά το «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ για την Ουκρανία, αφαιρώντας ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις διαπραγματεύσεις, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη γρήγορης συμφωνίας.

Ο Κισλίτσα, ο οποίος συμμετείχε ως μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες στη Γενεύη, δήλωσε στους Financial Times ότι η συνάντηση ήταν μια «έντονη» αλλά «παραγωγική» προσπάθεια, η οποία οδήγησε σε ένα πλήρως αναθεωρημένο σχέδιο εγγράφου που άφησε και τις δύο πλευρές με «θετική» εντύπωση.

Οι Ουκρανοί δήλωσαν ότι «δεν είχαν την εξουσία» να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το εδαφικό — ιδίως την παραχώρηση εδαφών, όπως πρότεινε το αρχικό σχέδιο — κάτι που, σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας τους, θα απαιτούσε εθνικό δημοψήφισμα.

Το νέο σχέδιο, σύμφωνα με τον Κισλίτσα, δεν είχε καμία ομοιότητα με την προηγούμενη έκδοση της ειρηνευτικής πρότασης που είχε προκαλέσει σάλο στο Κίεβο. «Πολύ λίγα πράγματα έχουν απομείνει από την αρχική έκδοση», είπε.

«Αναπτύξαμε ένα σταθερό πλαίσιο σύγκλισης και μερικά σημεία στα οποία μπορούμε να συμβιβαστούμε», είπε. «Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν αποφάσεις από την ηγεσία», προσέθεσε.

Κάθε πλευρά θα μεταφέρει τώρα τα τελευταία προσχέδια εργασίας στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο για να ενημερώσει τους προέδρους. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να προσεγγίσει τη Μόσχα για να επιδιώξει την προώθηση των συνομιλιών, είπε.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν από την ουκρανική πλευρά υπό την ηγεσία του ισχυρού επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, και του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, με τον Κισλίτσα και μια ομάδα στρατιωτικών αξιωματικών και αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο από την πλευρά του Κιέβου.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, η παρουσία του οποίου αρχικά εξέπληξε τους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Κισλίτσα είπε ότι οι Αμερικανοί ήταν προσεκτικοί, πρόθυμοι να ακούσουν την άποψη των Ουκρανών και ανοιχτοί σε προτάσεις. «Σχεδόν όλα όσα προτείναμε έγιναν δεκτά», είπε.

Αν και οι συνομιλίες έληξαν με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τον Κισλίτσα, παραλίγο να μην ξεκινήσουν, καθώς η ατμόσφαιρα στη Γενεύη το πρωί της Κυριακής ήταν «πολύ τεταμένη».

Ένταση στις διαπραγματεύσεις

Οι Αμερικανοί έφτασαν απογοητευμένοι από τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης τις ημέρες πριν από τη συνάντηση και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την προέλευση του πρώτου σχεδίου πρότασης.

«Οι πρώτες ώρες ήταν εντελώς…», είπε, κάνοντας μια παύση μερικών δευτερολέπτων, «κρεμασμένες από μια κλωστή».

Χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες συνομιλιών μεταξύ του Γέρμακ και της αμερικανικής αντιπροσωπείας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις. «Τελικά καταφέραμε να πάμε στην αμερικανική αποστολή και να ξεκινήσουμε πραγματικές συνομιλίες», είπε ο Κισλίτσα.

Μια μακρά πρωινή συνεδρίαση με τους Αμερικανούς επέτρεψε στους Ουκρανούς να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους. Ακολούθησε ένα σύντομο διάλειμμα και μια λεπτομερής ανασκόπηση, σημείο προς σημείο, του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου, είπε.

Ο Κισλίτσα είπε ότι η αμερικανική πλευρά φάνηκε πρόθυμη να αποσύρει την πρόταση για την εισαγωγή ανώτατου ορίου 600.000 στρατιωτών στον ουκρανικό στρατό. Είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές άκουσαν προσεκτικά τα επιχειρήματα των Ουκρανών και συμφώνησαν να λάβουν υπόψη τα σημεία αυτά.

«Συμφώνησαν ότι ο αριθμός του ουκρανικού στρατού στην έκδοση που διέρρευσε [του σχεδίου ειρηνευτικού σχεδίου] - όποιος και αν το συνέταξε - δεν ήταν πλέον στο τραπέζι», είπε. «Ο στρατός θα συνεχίσει να συζητά τις ρυθμίσεις».

Μια πρόταση για γενική αμνηστία για πιθανά εγκλήματα πολέμου στο αρχικό σχέδιο αναθεωρήθηκε με τρόπο που να αντιμετωπίζει «τα παράπονα όσων υπέφεραν στον πόλεμο», είπε.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε αργότερα την ίδια μέρα συμμετείχαν ευρωπαίοι σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία είχε πραγματοποιήσει ιδιωτικές συζητήσεις με ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για να συντονίσει τις θέσεις και να προσδιορίσει τις κοινές προτεραιότητες, ανέφερε ο Kyslytsya.

Επαίνεσε επανειλημμένα την «εποικοδομητική συμμετοχή» της αμερικανικής αντιπροσωπείας: «Σε κανένα σημείο δεν είπαν: “Δεν θα το συζητήσουμε”. Εξετάσαμε όλα τα σημεία προσεκτικά».

Η Ουάσιγκτον πρέπει τώρα να αποφασίσει πώς και πότε θα παρουσιάσει το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει ακόμη δει ούτε ενημερωθεί για το αμερικανο-ουκρανικό σχέδιο.

«Είναι στο χέρι των Ρώσων να δείξουν αν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη ή αν θα βρουν χίλιους λόγους για να μην συμμετάσχουν», δήλωσε ο Κισλίτσα. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεχίσει να εργάζεται για ένα δίκαιο τέλος του πολέμου και να ταξιδέψει «οπουδήποτε» για να συνεχίσει τη διαδικασία.

Τόνισε επίσης την ευρύτερη σημασία της συνάντησης της Γενεύης. «Το θεμελιώδες επίτευγμα στη Γενεύη είναι ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε μια λειτουργική συνεργασία και διάλογο με τους Αμερικανούς», είπε.

«Παρά την υπερβολική δημοσιότητα των μέσων ενημέρωσης και την υστερία των κοινωνικών μέσων, και οι δύο πλευρές έδειξαν ότι η συνεργασία είναι ισχυρή και ικανή να παράγει ένα βιώσιμο έγγραφο για τους ηγέτες».

Ωστόσο, ο Κισλίτσα παρέμεινε επιφυλακτικός. «Δεν καθόμασταν στα κεντρικά γραφεία της Netflix γράφοντας σενάρια που θα υποβληθούν για Όσκαρ», είπε. «Δεν πρέπει να μας οδηγεί ο ενθουσιασμός ή η διαφημιστική εκστρατεία, αλλά η ευθύνη και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων»

Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως ασκήσει πίεση στο Κίεβο να συμφωνήσει σε μια πρόταση 28 σημείων που είχε εκπονηθεί από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας και ξεπερνούσε πολλά από τα μακροχρόνια όρια της Ουκρανίας.

Οι διαφορές με το προηγούμενο σχέδιο των 28 σημείων

Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων ΗΠΑ-Ρωσίας καταρτίστηκε τον περασμένο μήνα από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Καλούσε την ερμηνεία την Ουκρανία να αποσυρθεί από τις πόλεις που ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού της και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων την Κυριακή στην Ελβετία – υπό την ηγεσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και του επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ – το σχέδιο αναθεωρήθηκε ουσιαστικά.

Τώρα περιλαμβάνει μόνο 19 σημεία. Το Κίεβο και οι ευρωπαίοι εταίροι του υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις εδαφικές συζητήσεις.

Λένε ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί η γη που καταλήφθηκε στρατιωτικά από τη Ρωσία και προσθέτουν ότι το Κίεβο πρέπει να αποφασίσει μόνο του αν θα ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ – κάτι που το Κρεμλίνο θέλει να ασκήσει βέτο ή να επιβάλει όρους.

Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Κυριακής «πολύ πολύ θετικές».

Οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως τις περιγράφει το Sky News μέσω των συγκρίσεων που παρουσιάζει, εντοπίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Αφαίρεση των ρητών εδαφικών παραχωρήσεων

Το ευρωπαϊκό και ουκρανικό πλαίσιο δεν αποδέχεται την αναγνώριση της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως «ντε φάκτο ρωσικών». Αντίθετα, προβλέπεται ότι οι εδαφικές διευθετήσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο «μελλοντικών διαπραγματεύσεων» και ότι η σύγκρουση θα παγώσει στη σημερινή γραμμή επαφής.

Καμία συνταγματική δέσμευση περί μη ένταξης στο ΝΑΤΟ

Το ευρωπαϊκό σχέδιο σημειώνει ότι η ένταξη της Ουκρανίας εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας, χωρίς αναφορά σε συνταγματική απαγόρευση.

Ενισχυμένη ευρωπαϊκή διάσταση και «άρθρο 5»

Η νέα πρόταση προβλέπει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» με σαφή αναλογία στο άρθρο 5, σε αντίθεση με την απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ που περιείχε το αρχικό κείμενο.

Πλήρης διαφοροποίηση στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Αντί για την πρόβλεψη αμερικανικού κέρδους 50%, το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα αποζημιώσει την Ουκρανία.

Αρνητική η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου στην αντιπρόταση της Ευρώπης

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν είναι εποικοδομητική και ότι απλώς δεν λειτουργεί για τη Μόσχα.

Η δημοσίευση την περασμένη του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων των ΗΠΑ ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, για το ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας έγιναν αποδεκτές από την Ουάσινγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά την έννοια και την σημασία των βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη , σύμφωνα με αντίγραφο που έχει δει το πρακτορείο Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μόσχα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσακόφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές θέσεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Ο ίδιος προσέθεσε ότι ορισμένες ωστόσο θα έπρεπε να συζητηθούν πιο λεπτομερώς.

