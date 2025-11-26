Αντιδράσεις για νέο «τουριστικό φόρο» στην Αγγλία - Πόσο ακριβαίνουν οι διακοπές για τις οικογένειες

Οι οικογένειες που σχεδιάζουν διακοπές στην Αγγλία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικά υψηλότερο κόστος, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών ανακοίνωσε την επιβολή ενός νέου «τουριστικού φόρου» στις διανυκτερεύσεις.

Το τέλος, που αναμένεται να οριστεί στις 2 λίρες ανά νύχτα, θα αφορά διαμονές σε ξενοδοχεία, ξενώνες και Airbnb σε δημοφιλείς προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Γιορκ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, εάν τελικά χρεωθεί ανά άτομο -όπως συμβαίνει σε πολλές πόλεις του εξωτερικού- μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να δει το κόστος δύο εβδομάδων να αυξάνεται κατά £122.

Η ανακοίνωση προκαλεί αναταράξεις, καθώς έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη δήλωση του πρώην υπουργού Τουρισμού Κρις Μπράιαντ στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για επιβολή τουριστικού φόρου».

Οι δήμαρχοι αποφασίζουν

Την τελική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου θα την έχουν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι, οι οποίοι θα μπορούν να διοχετεύουν τα έσοδα σε τοπικές δράσεις και έργα. Οι περισσότεροι εμφανίστηκαν θετικοί, ενώ έντονα αντίθετος δήλωσε ο δήμαρχος του Tees Valley, Μπεν Χάουτσεν: «Δεν θα υπάρξει τουριστικός φόρος σε Teesside, Ντάρλινγκτον και Χάρτλπουλ όσο είμαι δήμαρχος».

Η πρόεδρος της UKHospitality, Κέιτ Νίκολς, άσκησε δριμεία κριτική στο μέτρο, κάνοντας λόγο για «σοκαριστική κωλοτούμπα» που θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους και θα πλήξει τη βρετανική φιλοξενία.

Σύμφωνα με την ίδια, η επιβάρυνση για τους ταξιδιώτες θα μπορούσε να φτάσει τα £518 εκατ. συνολικά, ενώ εάν η Αγγλία υιοθετήσει μοντέλο αντίστοιχο με το Εδιμβούργο – όπου το τέλος θα ανέλθει στο 5% της τιμής δωματίου για τις πρώτες πέντε διανυκτερεύσεις – τότε ο φόρος θα είναι υψηλότερος ακόμη και από πόλεις όπως Παρίσι, Βαρκελώνη και Ρώμη.

«Ένα ακόμη πλήγμα για τις οικογένειες»

Ο Συντηρητικός βουλευτής σερ Τζέιμς Κλέβερλι υποστήριξε ότι η νέα επιβάρυνση προστίθεται σε ένα ήδη βαρύ φορολογικό πλαίσιο για τα καταλύματα: «Τα ξενοδοχεία και τα B&B πληρώνουν ήδη ΦΠΑ, δημοτικά τέλη και ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ακόμη ένας φόρος στις βρετανικές διακοπές».

Το Λονδίνο προσδοκά τεράστια έσοδα

Πάντως ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, χαιρέτισε το μέτρο, εκτιμώντας ότι θα αποφέρει έως και £200 εκατ. ετησίως που θα ενισχύσουν την οικονομία της πρωτεύουσας

Η δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο θα καθορίσει το ύψος του τέλους και αν θα επιβάλλεται ανά άτομο ή ανά δωμάτιο. Σε συζήτηση βρίσκεται και κλιμακωτή χρέωση, με υψηλότερο τέλος για ακριβότερες διαμονές.

