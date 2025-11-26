Αναβάθμιση Τράπεζας Κύπρου, Eurobank Limited από Fitch- Σταθερές οι προοπτικές

Ο οίκος αξιολόγησης «Fitch Ratings» αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική, ενώ προχώρησε και στην αναβάθμιση της Eurobank Limited σε BBB από BBB-, με σταθερή προοπτική.

Η αναβάθμιση, όπως αναφέρεται, αντανακλά τη βελτίωση του κυπριακού λειτουργικού περιβάλλοντος, αντικατοπτρίζει την εκτίμηση του οίκου για βελτιωμένες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές των κυπριακών τραπεζών λόγω συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας και μείωσης του ιδιωτικού χρέους.

Αναμένεται ότι η συνεχής ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σε συνδυασμό με χαμηλή ανεργία και καλή εξέλιξη σε βασικούς τομείς, θα υποστηρίξει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες, την ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού και τη βιώσιμα υγιή κερδοφορία.

Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με τον οίκο, οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου αντικατοπτρίζουν την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση ως μία από τις κορυφαίες εγχώριες τράπεζες στη μικρή κυπριακή αγορά. Οι αξιολογήσεις της υποστηρίζονται επίσης από σταθερή χρηματοδότηση καταθέσεων, υγιή κερδοφορία, ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Η αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει υπόψη τη περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, τις υγιείς προοπτικές κερδοφορίας και τα ικανοποιητικά κεφαλαιακά αποθέματα.

Τονίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι μία από τις κορυφαίες τράπεζες στην Κύπρο, με επιχειρηματικό μοντέλο που επικεντρώνεται στην παραδοσιακή λιανική και εμπορική τραπεζική, με κάποια διαφοροποίηση στις ασφάλειες και τις πληρωμές. Το μειωμένο απόθεμα παλαιών προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και η ισχυρή κερδοφορία υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του επιχειρηματικού της προφίλ. Οι επιχειρηματικές προοπτικές θα πρέπει να επωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο και τα σχέδια της τράπεζας για ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας, ασφάλισης και άλλων δραστηριοτήτων που δημιουργούν τέλη.

Eurobank Limited

Η αναβάθμιση της Eurobank Limited λαμβάνει επίσης υπόψη το ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ της Eurobank Ltd μετά τη συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd και την εξαγορά της CNP Assurances SA, που έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαφοροποίηση των εσόδων στις ασφάλειες και την εταιρική και ιδιωτική τραπεζική, καθώς και ισχυρότερα μερίδια αγοράς στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον οίκο, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Eurobank Ltd καθορίζεται από την αξιοπιστία της (VR), η οποία αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση στην Κύπρο, τη σταθερή χρηματοδότηση που βασίζεται σε καταθέσεις και την ισχυρή ρευστότητα. Η αξιοπιστία αντικατοπτρίζει επίσης τις υγιείς προοπτικές κερδοφορίας σε ένα περιβάλλον θετικών επιτοκίων, τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας άνω του μέσου όρου και την σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Η Eurobank Ltd αξιολογείται μία βαθμίδα πάνω από τη μητρική της, Eurobank S.A. (BBB-/Θετική/bbb-), αντανακλώντας την άποψη του οίκου για μέτριο κίνδυνο μετάδοσης σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης του πιστωτικού προφίλ της Eurobank S.A. Αυτό οφείλεται στην περιορισμένη άμεση έκθεση της Eurobank Ltd στη μητρική, ανεξάρτητη εταιρεία franchise και στις προσδοκίες ότι θα διατηρήσει ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα.