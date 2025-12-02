Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όπλα ηλεκτροσόκ στην Αστυνομία: Προστασία ή κίνδυνος για τους πολίτες;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η Βουλή διέγραψε από το νομοσχέδιο που ψήφισε το 2021 την πρόνοια για χρήση όπλων ηλεκτροσόκ από αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δεσμοφύλακες και θηροφύλακες - Νέα προσπάθεια νομιμοποίησής τους

Στις αποθήκες οπλισμού της ΜΜΑΔ βρίσκονται εδώ και χρόνια κασόνια με δεκάδες όπλα εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κοινώς γνωστά ως όπλα με ηλεκτροσόκ (tasers), τα οποία, όμως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς θεωρούνται παράνομα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Τα εν λόγω όπλα εκτοξεύουν βλήματα που μοιάζουν με βέλη και προκαλούν ηλεκτροσόκ, με αποτέλεσμα την προσωρινή παράλυση των προσώπων που δέχονται το κτύπημα, ακινητοποιώντας τα στο έδαφος. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό για τη διενέργεια συλλήψεων και κυρίως σε περιπτώσεις διάλυσης εκδηλώσεων όχλου,...

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑΕΕΜΕΛΕΤΗΘΕΜΙΣΤΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣΟΠΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ

