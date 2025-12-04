Εντός της ημέρας συνάντηση Γουίτκοφ με τον Ουκρανό διαπραγματευτή στη Φλόριντα

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στην Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους στη Μόσχα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ο ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία αν και χαρακτηρίστηκε άκαρπη η μαραθώνια συνάντηση στη Μόσχα, ανάμεσα στην αμερικανική και τη ρωσική αντιπροσωπεία, με τις εδαφικές παραχωρήσεις να παραμένουν το μεγαλύτερο αγκάθι.

Ο Τραμπ είπε ότιι μίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για τη συνάντηση και ερωτηθείς αν ο Πούτιν εξακολουθεί να θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, είπε: «Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο, θα ήθελε να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική ζωή.»

Αναφερόμενος ωστόσο στη συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «θα ήταν λάθος να πούμε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο», προσθέτοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σχετικά με το εδαφικό ζήτημα, ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο σημείο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS