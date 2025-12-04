Ενοποίηση χρηματοπιστωτικών αγορών ΕΕ για να μείνουν τα χρήματα στην Ευρώπη

Ένα πακέτο μέτρων που στοχεύει στην πλήρη ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ παρουσίασε την Πέμπτη η Επίτροπος Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων της ΕΕ, Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκε, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική, αποδοτική και φιλική προς τους επενδυτές αγορά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πραγματική ανησυχία δεν είναι η κεντρικοποίηση των αγορών και που μένουν τα χρήματα στην Ευρώπη, αλλά όταν φεύγουν εντελώς από την Ευρώπη.

Η Επίτροπος τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι «για πολύ καιρό, η Ευρώπη ανέχθηκε ένα επίπεδο κατακερματισμού που συγκρατεί την οικονομία μας. Σήμερα κάνουμε μια αποφασιστική επιλογή να αλλάξουμε πορεία. Με την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ενιαίας Χρηματοοικονομικής Αγοράς, θα δώσουμε στους πολίτες καλύτερες ευκαιρίες για να αυξήσουν τον πλούτο τους και θα απελευθερώσουμε ισχυρότερη χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Η ενοποίηση των αγορών δεν είναι απλώς τεχνική άσκηση – είναι πολιτική επιταγή για την ευημερία και τη διεθνή σημασία της Ευρώπης». Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων (SIU) και φιλοδοξεί να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ καλύτερες ευκαιρίες για αύξηση της περιουσίας τους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Στις ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσον το πακέτο θα ευνοήσει περισσότερο τις μεγάλες χρηματοοικονομικές αγορές όπως το Παρίσι ή τη Φρανκφούρτη, η Επίτροπος ξεκαθάρισε πως «δεν βλέπω τη συζήτηση να διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί εδώ πρόκειται για την Ευρώπη στο σύνολό της. Με ανησυχεί όταν χρήματα φεύγουν από την Ευρώπη και όχι που μένουν στην Ευρώπη. Αν οι εταιρείες σε περιφερειακά κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους, δεν χρειάζεται να μετακινηθούν, συνήθως αν μετακινούνται πηγαίνουν στις ΗΠΑ ή αλλού, όχι στο Παρίσι ή στη Φρανκφούρτη. Αν είναι να περάσουν τα σύνορα, φεύγουν από την Ευρώπη συνολικά, και αυτό δεν ωφελεί κανέναν».

Σε σχέση με την κεντρικοποίηση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, που αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ των κρατών μελών, η Επίτροπος υπογράμμισε ότι «αν δεν υπάρχει πρόβλημα με την εποπτεία, τότε θα αναρωτιόμουν γιατί στις δημόσιες διαβουλεύσεις λαμβάνουμε συνεχώς αναφορές για αδυναμίες και εμπόδια. Υπάρχουν πολλαπλές ερμηνείες των κανόνων, δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών διασυνοριακά και απαιτήσεις αδειοδότησης που εμποδίζουν την κλίμακα και την ανάπτυξη της αγοράς». Η κ. Αλμπουκέρκε υπερασπίστηκε τις ρυθμίσεις της Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για κεντρικοποίηση για χάρη της κεντρικοποίησης, αλλά για εύρεση λύσεων που θα λειτουργήσουν προς όφελος όλων».

Όσον αφορά το μέγεθος και τη συνθετότητα του πακέτου, η Επίτροπος επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Αν και πρόκειται για μεγάλο πακέτο, αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων που πρέπει να υιοθετηθεί στο σύνολό του ώστε να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου θα το κάνει πιο κατανοητό και προσβάσιμο».

Για τις οικονομικές επιπτώσεις, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες και επομένως απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησής της. Ωστόσο, η επιβάρυνση θα μοιράζεται και με τους συμμετέχοντες στην αγορά μέσω τελών, ενώ η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας θα επιφέρει σημαντικά κέρδη για την οικονομία της ΕΕ. «Το ΔΝΤ έχει εκτιμήσει ότι τα κόστη από τους υφιστάμενους φραγμούς στην αγορά είναι ισοδύναμα με απώλεια υπηρεσιών της τάξης του 100%. Αυτή είναι η αξία που μπορούμε να κερδίσουμε αν το πακέτο πετύχει», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν η σύγκριση με την κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ είναι ακριβής, ειδικά εν μέσω πιθανής αστάθειας στην αμερικανική αγορά, η Επίτροπος διευκρίνισε ότι «δεν προσπαθούμε να αντιγράψουμε το αμερικανικό μοντέλο, αλλά να αυξήσουμε την κλίμακα των αγορών μας, ώστε να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία καλύτερα. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να στηρίζουν τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και τα ταμεία συντάξεων για το μακροπρόθεσμο μέλλον. Οι φούσκες και η βραχυπρόθεσμη αστάθεια είναι μέρος της πραγματικότητας των αγορών, αλλά εμείς χτίζουμε για το μέλλον».

Η Επίτροπος έκλεισε με ένα κάλεσμα για ενότητα και συνεργασία: «Αυτό θα λειτουργήσει μόνο αν όλοι, εάν οι εθνικές αρχές, οι κυβερνήσεις και οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεργαστούν στενά. Η ΕΕ χρειάζεται αξιοπιστία και το μήνυμα ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε άμεσα τα οφέλη», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ