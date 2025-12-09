Σάλος με την Μπριζίτ Μακρόν: Χαρακτήρισε «βρομιάρες σκύλες» φεμινίστριες ακτιβίστριες

Πρωτοσέλιδο είναι σήμερα στα γαλλικά μέσα μία έκφραση που φέρεται να χρησιμοποίησε η Μπριζίτ Μακρόν εναντίον ακτιβιστριών που διαδήλωναν έξω από διάσημο θέατρο του Παρισιού, στο οποίο παρευρέθηκε χθες.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας βρέθηκε στο θέατρο Folies Bergère όπου πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό νεαρής γυναίκας με την οποία διατηρούσε σύντομη σχέση.

🚨 La vidéo complète en 4K de Brigitte Macron dans la loge d’Ary Abittan.



Visiblement, il ne faudrait surtout pas la partager… https://t.co/lNXfURVQRC pic.twitter.com/kOxSYTTVDW — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) December 8, 2025

Έξω από το θέατρο διαδήλωναν ακτιβίστριες της φεμινιστικής οργάνωσης κολεκτίβας NousToutes, οι οποίες μάλιστα το Σάββατο εμφανίστηκαν στο κοινό φορώντας μάσκες με το πρόσωπο του ηθοποιού και φωνάζοντας: «Αμπιτάν βιαστής!».

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όταν ο ηθοποιός την πλησίασε στα παρασκήνια λέγοντάς της «φοβάμαι», η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να του απάντησε: «Αν υπάρχουν βρομιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle d'Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, son entourage évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.



➡️ https://t.co/DNL6KpDxf6 pic.twitter.com/lbpC1U45GF — Agence France-Presse (@afpfr) December 8, 2025

Μετά τον σάλο, η ταμπλόιντ εφημερίδα Public αποφάσισε να αποσύρει το επίμαχο βίντεο για να προστατεύσει την εικόνα της Μπριζίτ Μακρον, αλλά ήταν ήδη αργά.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, οδηγώντας σε επίσημη απάντηση από το Ελιζέ.

Εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας διευκρίνισε ότι ο διάλογος πρέπει να ερμηνευτεί αποκλειστικά ως καταγγελία «των ριζοσπαστικών μεθόδων όσων διέκοψαν την παράσταση φορώντας μάσκες και επιχείρησαν να εμποδίσουν τον Άρι Αμπιτάν να εμφανιστεί», προσθέτοντας ότι «η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις πρακτικές».

Πηγή: skai.gr