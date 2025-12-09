Ανακαλύφθηκε ψάρι στο μέγεθος... νυχιού - Διαθέτει όργανο άγνωστο στην επιστήμη

Ένα ψάρι - μινιατούρα ανακάλυψαν ερευνητές στον Αμαζόνιο, με ένα φτερωτό πτερύγιο που δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ξανά σε άλλο είδος ψαριού.

Το Priocharax rex δεν ξεπερνά τα δύο εκατοστά σε μήκος. Παρά το μικροσκοπικό του μέγεθος θεωρείται το μεγαλύτερο μέλος του γένους του και ξεχωρίζει χάρη σε μια μοναδική, στρογγυλή πτυχή δέρματος ανάμεσα στα πυελικά πτερύγιά του, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε σχετικές ομάδες.

Την έρευνα ηγήθηκε ο βιολόγος ιχθύων George Mendes Taliaferro-Mattox από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Κάρλος στη Βραζιλία, ο οποίος ειδικεύεται στη σκελετική εξέλιξη μικρών ψαριών της Νότιας Αμερικής.

Εμβρυικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με το earth.com, το Priocharax rex ανήκει σε μια ομάδα μικροσκοπικών ψαριών της Νότιας Αμερικής, με δώδεκα γνωστά είδη μέχρι σήμερα στον Αμαζόνιο και τον Ορινόκο.

Τα περισσότερα παραμένουν μικρότερα από 3 εκατοστά ως ενήλικα και ζουν σε τμήματα ήρεμων ρευμάτων ή λιμνών.

Το είδος αυτό εμφανίζει έντονη παιδομορφία, διατηρώντας χαρακτηριστικά που άλλα ψάρια εμφανίζουν μόνο ως έμβρυα, όπως μικρά κρανία, λιγότερες ακτίνες πτερυγίων και κενά σε μέρη του αισθητηριακού τους συστήματος.

Το μυστηριώδες φτερωτό πτερύγιό τους

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γνωρίσματά του είναι το θωρακικό πτερύγιό του που δεν αποκτά ποτέ οστέινες στηρίξεις, αλλά παραμένει πάντα μαλακό, δημιουργώντας την εντύπωση ενός «αιωρούμενου πέπλου» όταν το ψάρι κολυμπά.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη την ακριβή λειτουργία του. Πιθανές λειτουργίες περιλαμβάνουν βελτίωση της σταθερότητας κατά την κίνηση κοντά στον πυθμένα, σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή ή την επικοινωνία ή και ακόμα σύνδεση με την ανίχνευση ρευμάτων.

Εξελικτικά μαθήματα από ένα ψάρι μινιατούρα

Το Priocharax rex αποδεικνύει ότι ακόμη και τα πολύ μικρά ψάρια μπορούν να εξελιχθούν με απροσδόκητους τρόπους.

Συνήθως, όταν τα σώματα γίνονται μικροσκοπικά, κάποια μέρη δεν αναπτύσσονται πλήρως. Όμως εδώ συνέβη κάτι διαφορετικό: το ψάρι όχι μόνο έχασε ορισμένες δομές, αλλά απέκτησε και κάτι εντελώς νέο, το παράξενο φτερωτό πτερύγιό του. Αυτό αποδεικνύει ότι η εξέλιξη μπορεί να συνεχίσει να δημιουργεί καινοτομίες ακόμη και σε οργανισμούς που έχουν το μέγεθος ενός εντόμου.

Η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Το Priocharax rex ζει μόνο σε μικρά ρυάκια της Κολομβίας, πράγμα που σημαίνει ότι αλλαγές στο περιβάλλον, όπως αποψίλωση ή ρύπανση, μπορούν εύκολα να το απειλήσουν.

Τέτοιου είδους μικρά ψάρια συχνά δεν εντοπίζονται καν στις περιβαλλοντικές έρευνες, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα να υπάρχουν ακόμη πολλά τέτοια άγνωστα είδη σε τροπικά ρεύματα.

Πηγή: cnn.gr