Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συνεχίζουν τις θαλασσινές επιθέσεις οι ΗΠΑ - Ένας νεκρός από πλήγμα σε σκάφος με «ναρκωτικά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ' αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, μέσω X, πως χθες Δευτέρα σκότωσαν έναν άνθρωπο εξαπολύοντας πλήγμα από αέρος εναντίον «σκάφους χαμηλού προφίλ» που θεωρούν πως ανήκε σε ξένη «τρομοκρατική οργάνωση» και μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ένας «ναρκωτρομοκράτης» σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο του οποίου με διάρκεια 22 δευτερολέπτων συμπεριλήφθηκε στην ανάρτηση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ' αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, κατά τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΗΠΑΠΛΟΙΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα