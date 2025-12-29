Στο 90% η συμφωνία για την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι - «Ακανθώδη θέματα» βλέπει ο Τραμπ

Μετά τη συνάντηση τους στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναφέρει πως εξακολουθούν να υπάρχουν «ακανθώδη ζητήματα».

Παρά την αισιόδοξη ρητορική του Ν. Τραμπ, καμία από τις δύο πλευρές δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συμφωνήθηκε, ενώ και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Στο τραπέζι των δύο ηγετών βρέθηκε το νέο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία, το οποίο έχει αναθεωρηθεί τις τελευταίες εβδομάδες από Ουκρανούς και Αμερικανούς διαπραγματευτές, σε μια νέα προσπάθεια να τερματισθεί ο σχεδόν τετραετής πόλεμος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το 90% των όρων του ειρηνευτικού σχεδίου έχει συμφωνηθεί, με τις εγγυήσεις ασφαλείας ΗΠΑ-Ουκρανίας και ΗΠΑ-Ευρώπης-Ουκρανίας να έχουν συμφωνηθεί “100%” και “σχεδόν τελείως” αντιστοίχως. Από πλευράς του, ο Τραμπ σημείωσε ότι το ποσοστό συμφωνίας επί του ειρηνευτικού σχεδίου μπορεί να βρίσκεται και κοντύτερα στο 95%, αν και δεν του αρέσει να μιλά με ποσοστά. Τόνισε δε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ακανθώδη ζητήματα», ενώ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να επιλυθούν.

Τα βασικά αγκάθια περιλαμβάνουν το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, λεπτομέρειες ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και ζητήματα εδαφικών παραχωρήσεων.

«Αυτή δεν είναι μια συμφωνία της μιας ημέρας. Πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκα πράγματα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, έχοντας τον Ζελένσκι στο πλευρό του.

Ο Τραμπ αναγνώρισε την αβεβαιότητα σχετικά με την τύχη της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, ενώ ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι τελικά ο ουκρανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει. Σημείωσε ότι ένα δημοψήφισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου — όχι μόνο για την επικράτεια. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής του κοινοβουλίου.

Αμερικανοί αναλυτές σημειώνουν ότι πιθανή συμφωνία θα απαιτήσει τη συναίνεση του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ενώ αναμένεται νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν πήγε καλά και διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες. «Ο Πρόεδρος Πούτιν ήταν πολύ γενναιόδωρος στα αισθήματά του για την επιτυχία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας, ηλεκτρισμού και άλλων πραγμάτων σε πολύ χαμηλές τιμές», είπε ο Τραμπ. «Πολλά καλά πράγματα προέκυψαν από αυτή την κλήση», πρόσθεσε.

Τα αμερικανικά μέσα αναμετέδωσαν επίσης τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου περί “νέας συνάντησης αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας ενδεχομένως στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα έτσι ώστε να οριστικοποιήσουν τα εναπομείναντα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου”.

Σύμφωνα με τη WSJ, “το νέο σχέδιο συμφωνίας προβλέπει δημοψήφισμα στην Ουκρανία για τις εδαφικές παραχωρήσεις, καθώς και προεδρικές εκλογές. Η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για μια ψηφοφορία, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, ώστε να συμμετάσχουν εκατομμύρια Ουκρανοί του εξωτερικού”.

H εφημερίδα προσθέτει ότι “το Κίεβο έχει αντισταθεί στο να παραχωρήσει ουκρανικό έδαφος στο Ντονέτσκ, επικαλούμενο συνταγματικούς περιορισμούς”.

“Οι ΗΠΑ προτείνουν μια αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στην περιοχή. Ο Ζελένσκι έχει πει ότι είναι έτοιμος να εξετάσει την ιδέα, εφόσον η Ρωσία αποσύρει επίσης τις δυνάμεις της από τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχει. Η Ρωσία δεν έχει αποδεχθεί τους όρους και συνεχίζει να πιέζει για τον έλεγχο της περιοχής του Ντονέτσκ”, αναφέρει ο αρθρογράφος της WSJ, Αlex Leary.

