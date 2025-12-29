Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Περού: Τουλάχιστον 25 τραυματίες και ζημιές σε κτίρια (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία από ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό, @GacetaPeruTv

Η δόνηση σημειώθηκε ανοικτά της Τσιμπότε στον νομό Άνκας - Ζημιές σε νοσοκομείο, σχολεία και κατοικίες

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι προχθές Σάββατο το βράδυ στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε προχθές στις 21:51 (τοπική ώρα· χθες στις 04:51 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

Το 1970, το κράτος των Άνδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΣΕΙΣΜΟΣΠερούΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝΕΚΡΟΙΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα