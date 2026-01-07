Ελληνικής καταγωγής ο επικεφαλής των κομάντος που συνέλαβαν τον Μαδούρο - Ποιος είναι ο Κρις Κουντουριώτης

Ωστόσο η δημοσιοποίηση των στοιχείων και του φερόμενου ρόλου του στρατιωτικού σε ανάρτηση του δημοσιογράφου στο Χ προκάλεσε την αντίδραση της πλατφόρμας, που κάλεσε τον χρήστη να κατεβάσει την ανάρτηση.

Ο ελληνικής καταγωγής διοικητής στην σύλληψη του Μαδούρο

Ο Seth Harp ταυτοποιούσε τον ανώτερο αξιωματικό ως τον συνταγματάρχη Chris Countouriotis, υποστηρίζοντας ότι ηγήθηκε της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο στην επιχείρηση «Αbsolute Resolve» που ολοκληρώθηκε με επιτυχία αρπάζοντας από το Καράκας τον Μαδούρο και την σύζυγό του, Σίλια Φλόρες για να μεταφερθούν στις ΗΠΑ και να δικαστούν, κατά βάση για ναρκοτρομοκρατία.

Σύμφωνα με όσα ανήρτησε προτού διαγραφούν, ο Kountoriotis γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2004 ως αξιωματικός του Σώματος Ιατρικών Υπηρεσιών (Medical Service Corps), ενώ το 2006 μετατέθηκε στο Πεζικό. Εισήλθε στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, όπου υπηρετεί επί 16 χρόνια.

Ο Harp, γνωστός επικριτής της στρατιωτικής επιχείρησης, δέχθηκε έντονες επικρίσεις μετά τη δημοσίευση της ανάρτησής του.

Μετά από πολλές αντιδράσεις άλλων χρηστών του διαδικτύου, ο Harp προχώρησε σε μια ανάρτηση-δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν προχώρησε σε κάποια παράτυπη πράξη, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του Αμερικανού αξιωματικού και ανέφερε τα εξής:

«Χθες, οι διαχειριστές του X κλείδωσαν τον λογαριασμό μου και μου ζήτησαν να διαγράψω ορισμένες αναρτήσεις για να μπορέσω να συνδεθώ ξανά. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση, όμως είχα αναρτήσει το δημόσια διαθέσιμο, διαδικτυακό βιογραφικό ενός διοικητή της Delta Force, ενός συνταγματάρχη του οποίου η ταυτότητα δεν είναι διαβαθμισμένη και την οποία μπορεί να εξακριβώσει οποιοσδήποτε γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί αιτήματα FOIA.

Σε καμία περίπτωση δεν ''doxxαρα''(σ.σ. έρευνα με βάση το διαδίκτυο και της μετάδοσης ιδιωτικών πληροφοριών ή πληροφοριών ταυτοποίησης) τον αξιωματικό. Δεν ανάρτησα καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία γι’ αυτόν, όπως ημερομηνία γέννησης, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ονόματα των μελών της οικογένειάς του ή φωτογραφίες του σπιτιού του. Αυτό που ανάρτησα παραμένει ακόμη online στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Duke, διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο.

Αν υπηρετείς στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, τα υπηρεσιακά σου έγγραφα είναι δημόσια αρχεία -όπως και θα έπρεπε να είναι. Επειδή υπηρέτησα και ο ίδιος στον Στρατό, οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει τα αρχεία μου, τα οποία δείχνουν τις μονάδες στις οποίες υπηρέτησα. Τίποτα δεν εξαιρεί τη Delta Force από αυτή τη βασική διαφάνεια.

Για να καταδείξω αυτά τα σημεία, ανάρτησα επίσης τα αρχεία αποβιωσάντων ειδικών επιχειρησιακών στελεχών, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω FOIA και στα οποία αναγράφεται ρητά «Delta Force», χωρίς αποσιωπήσεις. Στο πνεύμα της δικαιοσύνης, ανάρτησα και το δικό μου υπηρεσιακό αρχείο. Το X απαίτησε να διαγράψω και αυτές τις αναρτήσεις.

Τίποτα από αυτά δεν θα έπρεπε να αποσπά την προσοχή από το μεγαλύτερο ζήτημα: ότι η Delta Force, ενεργώντας βάσει παράνομων εντολών του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες παραβίαζαν κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και της κρατικής κυριαρχίας, καθώς και το προνόμιο του Κογκρέσου να κηρύσσει πόλεμο, εισέβαλε στη Βενεζουέλα, σκότωσε δεκάδες Βενεζουελάνους που δεν αποτελούσαν καμία απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και τη σύζυγό του.

Κάθε πολιτικός αξιωματούχος και κάθε στρατιωτικός στην αμερικανική αλυσίδα διοίκησης που συμμετείχε σε αυτή την εξοργιστικά παράνομη και προκλητική πολεμική πράξη -την οποία αντιτίθεται μια συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών -αποτελεί νόμιμο αντικείμενο δημοσιογραφικού ελέγχου, και το X δεν έχει καμία δουλειά να λογοκρίνει την έγκαιρη και ακριβή δημοσιογραφική μου κάλυψη».

Πηγή: iefimerida.gr