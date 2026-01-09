Οργή Χαμενεΐ για Τραμπ: Θα πέσει όπως οι αλαζόνες ηγεμόνες του κόσμου σαν τον Φαραώ

Σφοδρή επίθεση στον Τραμπ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατηγορώντας τον για αλαζονεία και κρίνοντας ότι θα πέσει όπως έπεσαν οι τύραννοι ηγέτες σαν τον Φαραώ.

Με φόντο τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις στο Ιράν ο Χαμενεΐ έγραψε στο «Χ» δημοσιεύοντας αποσπάσματα της ομιλίας του στο λαό της χώρας:

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος κρίνει αλαζονικά ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τύραννοι και οι αλαζόνες ηγεμόνες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νεβρώδ, ο Μοχάμεντ Ρεζά (Παχλεβί) και άλλοι τέτοιοι ηγεμόνες, είδαν την πτώση τους όταν βρίσκονταν στο αποκορύφωμα της αλαζονείας τους. Κι αυτός θα πέσει».

The US President who judges arrogantly about the whole world should know that tyrants & arrogant rulers of the world, such as Pharaoh, Nimrod, Mohammad Reza [Pahlavi] & other such rulers saw their downfall when they were at the peak of their hubris. He too will fall. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2026

Σε άλλη ανάρτησή του ο Χαμενεϊ αναφέρεται στις ΗΠΑ ως εχθρό και προβλέπει την αποτυχία των σχεδίων τους: «Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ απέτυχαν λόγω του ελαττωματικού σχεδιασμού τους. Και σήμερα, τα ελαττωματικά τους σχέδια θα τις οδηγήσουν στην αποτυχία», αναφέρει.

Our enemies don’t know Iran. In the past, the US failed due to their flawed planning. Today too, their flawed scheming will cause them to fail. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2026

Νωρίτερα ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν προέτρεψε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο να επικεντρωθεί στα προβλήματα των ΗΠΑ και να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις της.

Ο 88χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση υποστήριξε ότι «υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί» που, όπως είπε, επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκαλώντας ζημιές σε δημόσιες περιουσίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.

Ο Χαμενεΐ, που φοβάται ότι θα έχει την τύχη του Μπασάρ Αλ Άσαντ της Συρίας, απηύθυνε, επίσης, μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις του Ιράν.

Ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποστήριξε ότι: «Τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα χιλιάδων Ιρανών. Στον πόλεμο των δώδεκα ημερών, πάνω από 1.000 συμπατριώτες μας —εκτός από τους διοικητές, τους επιστήμονες και τους αξιωματούχους, από τους απλούς ανθρώπους— μαρτύρησαν. Αυτό το άτομο είπε: «Έδωσα την εντολή. Έτσι, ομολόγησε ότι τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα των Ιρανών», τόνισε.

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι βλέπει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πίσω από τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα ισχυριζόμενη ότι «τρομοκράτες πράκτορες» από τις δύο αυτές χώρες πυροδότησαν τη βία.

Συγκρούσεις και νεκροί στις διαδηλώσεις

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στις 31 επαρχίες του Ιράν, με ανθρωπιστικές οργανώσεις να μιλούν για πάνω από 42 νεκρούς και πάνω από 2.000 συλληφθέντες.

Οι διαδηλωτές συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας και βάζουν φωτιά σε κυβερνητικά κτήρια στην Τεχεράνη, με τις εικόνες να θυμίζουν τη γενικευμένη ταραχή του 2022, που πυροδοτήθηκε από τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί από τη θρησκευτική αστυνομία.

Η κατάρρευση του ριάλ, του εθνικού νομίσματος του Ιράν, αύξησε τις τιμές βασικών προϊόντων ενώ κυβερνητικές παρεμβάσεις εκτίναξαν στη συνέχεια το κόστος της βενζίνης και άλλων αγαθών.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τους εμπόρους, τους «bazaaris» όπως ονομάζονται, μια τάξη που διαχρονικά θεωρείται πιστή στο καθεστώς ενώ πραγματοποιούνται εν μέσω εξωτερικών παρεμβάσεων, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν στρατιωτικά αν οι ιρανικές αρχές σκοτώσουν διαδηλωτές.

Πηγή: cnn.gr