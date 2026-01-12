Meta: Μπλόκαρε σχεδόν 550.000 λογαριασμούς στην Αυστραλία κάτω των 16 ετών

Ο τεχνολογικός γίγαντας δηλώνει ότι η συνεχής συμμόρφωση, στην Αυστραλία και αλλού, θα είναι μια «πολυεπίπεδη διαδικασία», καθώς το Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζει πιέσεις να θεσπίσει παρόμοια απαγόρευση για τους εφήβους.

Η Meta έχει απενεργοποιήσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο λογαριασμούς εφήβων στο Facebook, το Instagram και το Threads ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, η Meta ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μεταξύ 4 Δεκεμβρίου, όταν η εταιρεία άρχισε να απενεργοποιεί λογαριασμούς, και 11 Δεκεμβρίου, απενεργοποιήθηκαν 544.052 λογαριασμοί που η Meta θεωρούσε ότι ανήκαν σε χρήστες κάτω των 16 ετών. Αυτοί περιλάμβαναν 330.639 στο Instagram, 173.497 στο Facebook και 39.916 στο Threads.

«Η συνεχής συμμόρφωση με το νόμο θα είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία που θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε, αν και παραμένουν οι ανησυχίες μας σχετικά με τον προσδιορισμό της ηλικίας στο διαδίκτυο χωρίς ένα βιομηχανικό πρότυπο», ανέφερε η Meta σε μια ανάρτηση στο blog που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ποιες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων αφορά η απαγόρευση στην Αυστραλία

Οι 10 πλατφόρμες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι καλύπτονται από την απαγόρευση – Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok και Reddit – είχαν όλες εφαρμόσει ελέγχους ηλικίας στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την επιβολή της απαγόρευσης, το γραφείο του επιτρόπου eSafety έστειλε ερωτήσεις στις πλατφόρμες ρωτώντας πόσοι λογαριασμοί είχαν απενεργοποιηθεί, αλλά η eSafety δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει αυτά τα στοιχεία.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, και οι έφηβοι καυχήθηκαν ότι την παρακάμπτουν στις απαντήσεις τους στους λογαριασμούς του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την έναρξη ισχύος της.

Ένας λογαριασμός Twitch που δημιούργησε η Guardian Australia για να δοκιμάσει ως έφηβος κάτω των 16 ετών μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύτηκε μόνιμα την περασμένη εβδομάδα από την πλατφόρμα, επικαλούμενη την πολιτική.

Η απαγόρευση μπορεί να παρακαμφθεί εύκολα, λέει η σκιώδης υπουργός επικοινωνιών

«Πολλοί λογαριασμοί χρηστών κάτω των 16 ετών δεν έχουν απενεργοποιηθεί, ενώ άλλοι που είχαν αρχικά καταργηθεί έχουν επανενεργοποιηθεί», δήλωσε η σκιώδης υπουργός επικοινωνιών, Μελίσα Μάκιντος.

«Δημιουργούνται νέοι λογαριασμοί και τα εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας που η κυβέρνηση διαβεβαίωσε τους Αυστραλούς ότι θα ήταν αποτελεσματικά, αποδείχθηκαν εξευτελιστικά εύκολο να παρακαμφθούν με λίγο μακιγιάζ και καλό φωτισμό». Η Μακίντος είπε ότι τα παιδιά που έχασαν την πρόσβαση έχουν μεταναστεύσει σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Yope και το Lemon8, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται στην απαγόρευση.

Η απαγόρευση απαιτεί από όλες τις πλατφόρμες να αυτοαξιολογούνται ως προς το αν η απαγόρευση πρέπει να ισχύει για αυτές, και η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα προσεγγίσει άλλες πλατφόρμες για να ζητήσει συμμόρφωση σε περίπτωση που οι έφηβοι μεταναστεύσουν σε αυτές τις πλατφόρμες.

Πηγή: in.gr