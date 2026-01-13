Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απαντά στη Μόσχα το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στις κατηγορίες της Ρωσίας και τον πάτριάρχη Βαρθολομαίο, σχετικά με τη στήριξη που αναφέρει η Μόσχα ότι του παρέχει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Λόγο για «ευφάνταστα σενάρια», «ψευδείς ειδήσεις» καθώς και «ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών» κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές κρατικές υπηρεσίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 

Αυτούσια η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του. 

