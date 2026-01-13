Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκλεισε και το αεροδρόμιο Βουδαπέστης λόγω πάγου, προβλήματα σε Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook.

Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Κύπρου).

Οι αναχωρήσεις πτήσεων θα επαναληφθούν από τις 11:00 τοπική ώρα, με τις αφίξεις να επαναλαμβάνονται από το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο Ρόιτερς.

Νωρίτερα σήμερα, ένα παχύ στρώμα πάγου είχε σχηματιστεί στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να εκτρέψει πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

