Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σε συναγερμό για πιθανή σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Σε υψηλή επιφυλακή έχει τεθεί το Ισραήλ εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των μαζικών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές διεθνών ΜΜΕ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 650.

Οι ίδιες αναφορές επισημαίνουν ότι αυτός ο συνδυασμός εξελίξεων έχει αυξήσει την ανησυχία για πιθανή περιφερειακή κλιμάκωση. Στο Ισραήλ, ανώτεροι πραγματοποιούν συσκέψεις ώστε να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις μιας αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Παρά τη σχετική ετοιμότητα, δεν έχουν δοθεί στο κοινό συγκεκριμένες οδηγίες για τον περιορισμό συγκεντρώσεων ή αλλαγές στις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Η ενδεχόμενη στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε δηλώσεις του τις τελευταίες ημέρες προειδοποίησε την Τεχεράνη για «βαριές συνέπειες» εάν χρησιμοποιήσει βία κατά των διαδηλωτών.

Κατά την προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από κορυφαίους συμβούλους για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών χτυπημάτων ή ακόμα και επιθετικών διαδικτυακών επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απείλησε ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, η Τεχεράνη θα ανταποδώσει πλήγματα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η χώρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια στρατιωτική εξέλιξη στην περιφερειακή ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Η κρατική ισραηλινή ραδιοτηλεόραση KAN μετέδωσε ότι η Διεύθυνση Πληροφοριών και η Πολεμική Αεροπορία κάνουν διαρκείς εκτιμήσεις και προετοιμασία για πιθανό σενάριο κλιμάκωσης, ενώ η εφημερίδα Χαάρετζ έγραψε ότι, σε περίπτωση εκτίμησης επικείμενου ιρανικού πλήγματος, υπάρχει προετοιμασία/συντονισμός και με ξένες χώρες που θα μπορούσαν να συνδράμουν (στο πλαίσιο προηγούμενων συνεργασιών αεράμυνας).

Ο IDF έχει ανακοινώσει ασκήσεις, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα με σενάρια που περιλαμβάνουν απειλές από αέρα και θάλασσα, ως μέρος της γενικότερης προετοιμασίας.

