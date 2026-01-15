Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης: Αστυνομικοί περικύκλωσαν αεροπλάνο μετά από «απειλή»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Φιντάν: Συνάντηση Ερντογάν και Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο - «Θέλουμε μόνιμη λύση στο Αιγαίο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τι δήλωσε για Ιράν και «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Τον Φεβρουαρίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής». 

«Όχι σε επίθεση στο Ιράν»

O Τούρκος ΥΠΕΞ επισήμανε την αντίθεση της Άγκυρας στο σενάριο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν. H Τουρκία αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν» είπε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να λύσει τα «δικά της εσωτερικά προβλήματα μόνη της».

«Είναι επίσης προς το συμφέρον μας το Ιράν να επιλύσει τα προβλήματά του με βασικούς διεθνείς παράγοντες και να αποφύγει σενάρια αστάθειας που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την περιοχή».

Πιστεύω, προειδοποίησε ο Χακάν Φιντάν, ότι η μεγάλης κλίμακας αστάθεια στο Ιράν θα ήταν πολύ πέρα ​​από την ικανότητα της περιοχής να την απορροφήσε

«Η πιθανότητα επανάληψης τέτοιων ενεργειών (ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν) δεν είναι κάτι που εγκρίνουμε». 

Συριακό

Η Τουρκία ελπίζει ότι τα προβλήματα στη Συρία μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά, αλλά αν όχι, βλέπω τη χρήση βίας από τη συριακή κυβέρνηση ως επιλογή, δήλωσε δε ο Φιντάν για τις φιλοκουρδικές δυνάμεις YPG/SDF. 

«Η σταθερότητα (στη Συρία) πρέπει να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου. Εάν οι YPG/SDF επιθυμούν να επιδείξουν καλή πίστη, πρέπει να επιδιώξουν μια λύση που βασίζεται στη διπλωματία και τον διάλογο».

Το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε την Πέμπτη ότι έχουν διεξαχθεί συνομιλίες για μια πιθανή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν έχει υπογραφεί συμφωνία.

Απαντώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Φιντάν επεσήμανε την ανάγκη, όπως είπε, για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία και εμπιστοσύνη και πρόσθεσε ότι τα περιφερειακά ζητήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν εάν οι εμπλεκόμενες χώρες «είναι σίγουρες η μία για την άλλη».

Πηγή: skai.gr

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΕΛΛΑΔΑΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα