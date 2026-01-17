Χαμενεΐ για Τραμπ: Είναι «εγκληματίας» - Αυτός ευθύνεται για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία», κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και κατασυκοφάντηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκη προσωπικά», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δήλωση του Χαμενεΐ.

Πάνω από 3.000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη δραστηριότητα του διαδικτύου στη χώρα μετά από οκταήμερη διακοπή.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η καταστολή φαίνεται προς το παρόν να έχει περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι έγιναν περισσότερες συλλήψεις.

Η Τεχεράνη παραμένει σχετικά ήρεμη τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters. Αν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παρόμοια εικόνα ηρεμίας μεταφέρθηκε και από πόλη στα βόρεια, κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες κινητοποιήσεις που ζητούσαν το τέλος της θεοκρατικής διακυβέρνησης στο Ισλαμικό Κράτος του Ιράν, κορυφούμενες με μαζική βία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με ομάδες της αντιπολίτευσης και Ιρανό αξιωματούχο, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη χειρότερη εσωτερική αναταραχή μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη συνδεσιμότητα στο Ιράν μετά από περίπου 200 ώρες διακοπής, ωστόσο το επίπεδο παρέμενε γύρω στο 2% της κανονικής δραστηριότητας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει με «πολύ σκληρή αντίδραση» εάν το Ιράν εκτελούσε διαδηλωτές, δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία ακύρωσε μαζικές εκτελέσεις. «Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ιράν δεν είχε ανακοινώσει επισήμως σχέδια για τέτοιες εκτελέσεις, ούτε επιβεβαίωσε ότι ακυρώθηκαν.

Ινδοί φοιτητές και προσκυνητές που επέστρεψαν από το Ιράν δήλωσαν ότι παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένοι στα καταλύματά τους και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανέφερε ότι υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις και ότι το Νέο Δελχί λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των Ινδών πολιτών.

