Ισχυρή χιονοθύελλα σαρώνει τις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα, χιλιάδες πτήσεις ακυρώνονται

Μια μεγάλη χιονοθύελλα κατευθύνεται προς τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, αφού έπληξε προηγουμένως πολλές Πολιτείες στα κεντρικά και τα νότια, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα καταγράφονται και μαζικές ακυρώσεις αεροπορικών δρομολογίων.

Η χιονοθύελλα, που από ορισμένους μετεωρολόγους θεωρείται μια από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών, συνοδεύεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σφοδρές χιονοπτώσεις και σχηματισμό πάγου, με δυνητικά «καταστροφικές» συνέπειες, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία NWS. «Τα επακόλουθα του χιονιού και του παγετού θα γίνονται αισθητά μέχρι την επόμενη εβδομάδα» και οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές θα είναι επικίνδυνες, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς, προειδοποίησε.

Περίπου 900.000 κατοικίες και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στις νότιες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Το μέτωπο κατευθύνεται τώρα προς τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις στις μεγάλες πόλεις κοντά στις ακτές του Ατλαντικού. Ένα στρώμα χιονιού αρκετών εκατοστών κάλυπτε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους της Ουάσινγκτον, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον 20 Πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της άφιξης της χιονοθύελλας.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της θύελλες. Μείνετε ασφαλείς, κρατηθείτε ζεστοί!» προέτρεψε τους πολίτες ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια όπως αυτά της Ουάσινγκτον, της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης έχουν ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, μέσα στο Σαββατοκύριακο ακυρώθηκαν περίπου 15.000 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ και χιλιάδες άλλες καταγράφουν καθυστερήσεις.

Στο Χιούστον του Τέξας, που ακόμη θυμάται τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν εκατομμύρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα χειρότερα φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν, όμως οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. «Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε», εξήγησε ο δήμαρχος Τζον Γουίτμιρ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, καθώς απόψε η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν και θα σχηματιστεί πάγος. Τα σχολεία της πόλης θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα.

Οι αρχές προειδοποιούν εξάλλου ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ' όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C.

