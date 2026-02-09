Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παραιτήθηκε και ο διευθυντής Επικοινωνίας του Βρετανού πρωθυπουργού - Στενεύει ο κλοιός για τον Στάρμερ λόγω Έπσταϊν

Ο Κιρ Στάρμερ χάνει δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τιμ Αλαν, διευθυντής Επικοινωνίας του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, παραιτήθηκε σήμερα μία ημέρα μετά την παραίτηση του Μόργκαν Σουίνι, κορυφαίου συμβούλου του πρωθυπουργού, που επικαλέσθηκε την υποστήριξη που είχε εκφράσει προς το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον όταν ετέθη θέμα διορισμού του στην θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Ο Κιρ Στάρμερ χάνει δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με τον χρηματιστή, σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τον σχηματισμό νέου επιτελείου στο No10. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και την ομάδα του κάθε επιτυχία», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αλαν που συνοδεύει την παραίτησή του.

Ο Τιμ Αλαν υπηρέτησε ως σύμβουλος του Τόνι Μπλερ από το 1992 έως το 1998. Συνέχισε δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες συμβουλευτικές εταιρείες δημοσίων υποθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο 2025 ορίσθηκε εκτελεστικός διευθυντής Επικοινωνίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

