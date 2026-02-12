«Ιστορική καμπή» στις σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας και τέλος στο πετρελαϊκό εμπάργκο

Τσικνοπέμπτη με σκόνη, ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες - Πως θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και την ανάληψη της εξουσίας από τη Ντέλσι Ροδρίγκες, ανοίγει νέος κύκλος συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, με επίκεντρο τον ενεργειακό τομέα και την οικονομία.

Ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας βρίσκονται πλέον σε σημείο «ιστορικής καμπής», μετά την ανατροπή και την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου και την αντικατάστασή του από τη μέχρι τότε αντιπρόεδρό του Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σε επίσκεψη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να συζητήσει ευκαιρίες που διανοίγονται στον τομέα του πετρελαίου, ο υπουργός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε «απόλυτα θεαματική αλλαγή της τροχιάς» της χώρας αυτής, «της κατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ», καθώς και «των οικονομικών συνθηκών στο ημισφαίριο», ιδιαίτερα «στο εμπόριο και στις ανταλλαγές».

Έπειτα από συνάντηση με την κ. Ροδρίγκες, η οποία συντονίζεται με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κρις Ράιτ είπε στον Τύπο ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, σε ισχύ από το 2019, έχει πλέον «ουσιαστικά τερματιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

