Νέα ένταση Μελόνι–Μακρόν για τη δολοφονία Ντεράνκ

Ανταλλαγή αιχμών μετά την ανάρτηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού – Το Παρίσι μιλά για «έκπληξη», η Ρώμη απορρίπτει ανάμειξη στα εσωτερικά της Γαλλίας

Νέα ένταση ανάμεσα στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι και τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας στο «Χ» τη δολοφονία του Ντεράνκ, έγραψε χθες ότι «ο θάνατος ενός νέου ηλικίας περίπου είκοσι ετών, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ομάδες συνδεδεμένες με τον αριστερό εξτρεμισμό σε ένα κλίμα ιδεολογικού μίσους που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Μακρόν, αναφερόμενος στην ανάρτηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, υπογράμμισε: «με εκπλήσσει πάντα το ότι οι εθνικιστές, οι οποίοι δεν θέλουν να ενοχλούνται στη χώρα τους, είναι οι πρώτοι οι οποίοι σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν αλλού».

Πηγές της ιταλικής προεδρίας της κυβέρνησης, από τη μεριά τους, άφησαν να διαρρεύσει ότι οι θέσεις του Γάλλου Προέδρου «προκαλούν έκπληξη». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η Ιταλίδα Πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της και την θλίψη της, για τη δραματική δολοφονία του νεαρού Κεντέν Ντεράνκ και καταδίκασε -παράλληλα- ένα κλίμα ιδεολογικού μίσους το οποίο καταγράφεται σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών».

«Με τις δηλώσεις αυτές εκφράσθηκε εγγύτητα στον γαλλικό λαό, ο οποίος επλήγη από το τρομερό αυτό συμβάν, ενώ δεν υπήρξε καμία απολύτως ανάμειξη στα εσωτερικά θέματα της Γαλλίας» αναφέρουν, τέλος, πηγές της Κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

