Ισραηλινά ΜΜΕ: Τραυματίστηκε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε βομβαρδισμό – Συνεχίζονται οι διαφωνίες για τη διαδοχή

Ισραηλινά ΜΜΕ επικαλούμενα ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας της χώρας, υποστηρίζουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό της αεροπορίας στο καταφύγιο του πατέρα του, την περασμένη Πέμπτη, αλλά παρέμεινε ζωντανός.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται πιθανός διάδοχος του πατέρα του. Ωστόσο, ανώτερες πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν διαφωνίες που μέχρι στιγμής έχουν καθυστερήσει τον διορισμό.

Ο λογαριασμός στο X «Iran in Al-Arabiya», που θεωρείται επίσημο κανάλι του ιρανικού καθεστώτος, δημοσίευσε το πρωί της Κυριακής ότι μέσα σε λίγες ώρες θα ανακοινωθεί η ταυτότητα του διαδόχου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη. Ωστόσο πέρασαν αρκετές ώρες και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί το όνομα.

Σύμφωνα με εκδοχή που διέδωσε το ιρανικό καθεστώς σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η ανακοίνωση καθυστερεί επειδή περιμένουν την κηδεία του Χαμενεΐ, θέλοντας να σεβαστούν την περίσταση.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι στο παρασκήνιο οι Φρουροί της Επανάστασης πιέζουν για τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ οι σιίτες θρησκευτικοί λόγιοι προωθούν άλλον υποψήφιο που θα συνεχίσει την αρχή της «Βιλαγιάτ αλ-Φακίχ» – δηλαδή την κυριαρχία του ανώτατου σιίτη νομικού-θεολόγου. Κατά τη γνώμη των θρησκευτικών κύκλων, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είναι αρκετά υψηλόβαθμος κληρικός και δεν πληροί αυτό το κριτήριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προσπαθούν να επιβάλουν τον διορισμό και εκτιμάται ότι η διαδικασία καθυστερεί λόγω αυτών των διαφωνιών. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται τελικά να διοριστεί ο Μοτζτάμπα.

Ανώτερες πηγές ασφαλείας δήλωσαν επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ένταση στην ιρανική ηγεσία και μεταξύ του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του ανώτερου αξιωματούχου του καθεστώτος Αλί Λαριτζανί, ο οποίος εκφράζει τη γραμμή των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ένταση σχετίζεται με διαφωνίες για το ποιος ασκεί στην πράξη την εξουσία στο Ιράν. Ο Πεζεσκιάν είναι μέλος του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας, αλλά φαίνεται ότι στο παρασκήνιο ο Λαριτζανί επηρεάζει τις εξελίξεις και ενεργεί σαν να είναι ο πραγματικός ηγέτης της χώρας.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται η ταυτότητα του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη και η συνέχιση των επιθέσεων κατά χωρών του Κόλπου. Ο Πεζεσκιάν αντιτάχθηκε σε αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα απολογήθηκε επίσημα γι’ αυτές, όμως οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ