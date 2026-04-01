Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ – Είναι μια «χάρτινη τίγρη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, αφού οι σύμμαχοι δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το αμυντικό σύμφωνο είναι πλέον «πέρα από κάθε επανεξέταση». Πρόσθεσε ότι εδώ και καιρό είχε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ.

«Ω ναι, θα έλεγα ότι [αυτό] είναι πέρα από κάθε επανεξέταση», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα όταν ρωτήθηκε αν θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη συμμαχία μετά τη σύγκρουση.

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν μια χάρτινη τίγρη, και ο Πούτιν το ξέρει αυτό επίσης, παρεμπιπτόντως», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ