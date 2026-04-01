Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ – Είναι μια «χάρτινη τίγρη»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το αμυντικό σύμφωνο είναι πλέον «πέρα από κάθε επανεξέταση». Πρόσθεσε ότι εδώ και καιρό είχε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, αφού οι σύμμαχοι δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το αμυντικό σύμφωνο είναι πλέον «πέρα από κάθε επανεξέταση». Πρόσθεσε ότι εδώ και καιρό είχε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ.

«Ω ναι, θα έλεγα ότι [αυτό] είναι πέρα από κάθε επανεξέταση», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα όταν ρωτήθηκε αν θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη συμμαχία μετά τη σύγκρουση.

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν μια χάρτινη τίγρη, και ο Πούτιν το ξέρει αυτό επίσης, παρεμπιπτόντως», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

