Κατηγορία για ανθρωποκτονία από συνοριοφύλακες και ICE στις ΗΠΑ, για τον θάνατο τυφλού, αγνοούμενου πρόσφυγα

Ανθρωποκτονία χαρακτήρισαν οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης τον θάνατο τυφλού πρόσφυγα από τη Μιανμάρ, ο οποίος είχε συλληφθεί από την ICE.

Το άψυχο σώμα του Νουρούλ Αμίν Σα Αλάμ, ο οποίος δεν μιλούσε αγγλικά και αγνοούνταν για ημέρες, εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου σε δρόμο στο Μπάφαλο, εν μέσω πολικού ψύχους, μερικές ημέρες αφού είχε αφεθεί ελεύθερος από κέντρο κράτησης μεταναστών.

«Τον αφήσαμε κάπου ζεστά»

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί το 2025 με κατηγορίες για επίθεση, διάρρηξη και εγκληματική δραστηριότητα. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής χρονιάς περιμένοντας να δικαστεί.

Στις 19 Φεβρουάριου - καθώς είχε εισέλθει στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας Ροχίνγκια και δεν μπορούσε να απελαθεί- αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή χρημάτων, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες - έκτοτε αγνοούνταν.

Όταν εντοπίστηκε η σορός του Σα Αλάμ, η αστυνομία τελωνείων και συνόρων (CBP) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της αποφάσισαν να τον μεταφέρουν σε «ασφαλές μέρος, κάπου ζεστά, κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας του», αντί απλώς να τον αφήσουν να φύγει από το τμήμα της CBP.

«Δεν παρουσίαζε καμιά ένδειξη καταπόνησης, προβλήματος κινητικότητας ή αναπηρίας που απαιτούσε ειδική βοήθεια», πρόσθετε τότε η CBP.

Ανθρωποκτονία ο θάνατός του

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Ίρι ανακοίνωσε σήμερα πως ο θάνατος του Σα Αλάμ οφειλόταν σε «επιπλοκές διάτρησης έλκους του δωδεκαδακτύλου που επιδεινώθηκαν από την υποθερμία και την αφυδάτωση».

Ο θάνατος χαρακτηρίζεται πλέον ανθρωποκτονία.

«Για τους σκοπούς της έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου, ο όρος "ανθρωποκτονία" αναφέρεται σε θάνατο που υπήρξε αποτέλεσμα ηθελημένης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παράλειψης. Ο χαρακτηρισμός της ανθρωποκτονίας δεν υπονοεί πρόθεση να προκληθεί σωματική βλάβη ή να επέλθει ο θάνατος», τονίζεται στο κείμενο της ιατρικής υπηρεσίας.

Ο θάνατoς του Σα Αλάμ στα τέλη Φεβρυαρίου πυροδότησε στις ΗΠΑ νέες, οργισμένες αντιδράσεις κατά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ο Δημοκρατικός δήμαρχος του Μπάφαλο, Σον Ράιαν, χαρακτήρισε «συνταρακτικά» τα συμπεράσματα, κάνοντας λόγο για «παράλειψη καθήκοντος» των ομοσπονδιακών αστυνομικών.

