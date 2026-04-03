Αναταράξεις στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο: Η «σύγκρουση» των συμβούλων και τα σενάρια εξόδου του Τραμπ

Έντονο παρασκήνιο και αυξανόμενη πίεση καταγράφονται στην Ουάσιγκτον γύρω από τη διαχείριση του πολέμου, με δημοσιεύματα του TIME Magazine και αποκαλύψεις από αμερικανικά μέσα να φωτίζουν κρίσιμες εσωτερικές διεργασίες στον Λευκό Οίκο και τη στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η παρέμβαση της προσωπάρχη και η «σύγκρουση» με συμβούλους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, ήρθε σε ευθεία διαφωνία με στενούς συνεργάτες του προέδρου, εκφράζοντας έντονες ενστάσεις για την εικόνα που του παρουσίαζαν σχετικά με την πορεία του πολέμου.

Όπως αναφέρεται, οι σύμβουλοι φέρονται να υποβάθμιζαν τις πραγματικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, τόσο στο πεδίο των επιχειρήσεων όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, όπου καταγράφονται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμων και της πολιτικής συγκυρίας ενόψει εκλογών.

Η ίδια, μαζί με άλλους δύο συμβούλους, φέρεται να επέμεινε στην ανάγκη πιο ειλικρινούς ενημέρωσης, καλώντας το επιτελείο να εγκαταλείψει την «ωραιοποιημένη» παρουσίαση της κατάστασης.

Η αντίδραση Τραμπ και η αναζήτηση «εξόδου»

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος από τη νέα αυτή προσέγγιση, ωστόσο φέρεται να άρχισε να αναζητά σενάρια εξόδου από τη σύγκρουση.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στο πρόσφατο διάγγελμά του, το οποίο –παρά τη σκληρή ρητορική– ερμηνεύεται ως ένδειξη μετατόπισης προς αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναλάβει επαφές για πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ανησυχίες για την πραγματική εικόνα του πολέμου

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λάμβανε ενημέρωση μέσα από επιλεγμένο υλικό στρατιωτικών επιτυχιών, χωρίς πλήρη αποτύπωση των απωλειών και των ευρύτερων συνεπειών.

Την ίδια στιγμή, αναφορές από πηγές κοντά στις μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και drones, παρά τα πλήγματα που έχει δεχθεί — κάτι που διαψεύδεται από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.

Ανακατατάξεις στο Πεντάγωνο και στρατιωτική κινητικότητα

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, όπου απομακρύνθηκαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και δύο ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί, εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα εν μέσω της σύγκρουσης.

Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από αμφίβιες ασκήσεις Αμερικανών πεζοναυτών στο Ντιέγκο Γκαρσία, ενισχύοντας τα σενάρια για πιθανή χερσαία εμπλοκή.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και προτάσεις για ειρήνη

Στο διπλωματικό πεδίο, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, προτείνει σχέδιο τερματισμού του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να κηρύξει νίκη και να προχωρήσει σε συμφωνία.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται:

περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

άρση διεθνών κυρώσεων

Εξελίξεις στο πεδίο και διεθνείς κινήσεις

Στο μεταξύ, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατέρριψε ακόμη ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35, ενώ συνεχίζονται επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει με πρόταση του Μπαχρέιν για τη δημιουργία πλαισίου που θα επιτρέπει σε κράτη να αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Γίνονται επίσης προσπάθειες να εξασφαλιστεί η στήριξη της Κίνα και της Ρωσία, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν εκφράσει επιφυλάξεις.

Κρίσιμο σημείο για την πορεία της σύγκρουσης

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η σύγκρουση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με τις εσωτερικές ισορροπίες στον Λευκό Οίκο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες να καθορίζουν τα επόμενα βήματα.

Πηγή: ertnews.gr.