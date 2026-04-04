Στην Τουρκία ο Ζελένσκι: Θα συναντηθεί με Ερντογάν και Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε το Σάββατο (4/4) ο εκπρόσωπος του.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Ζελένσκι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο δήλωσε: «Έφτασα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις. Έχουν προετοιμαστεί ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

«Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας, ώστε να διασφαλίσουμε την πραγματική προστασία της ζωής των ανθρώπων, να προωθήσουμε τη σταθερότητα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη μας, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Οι κοινές προσπάθειες αποφέρουν πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα».