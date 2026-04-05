Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πλήθος σε φεστιβάλ στη Λουζιάνα - Τουλάχιστον 20 τραυματίες, δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του σερίφη Ρεμπέκα Μελανσόν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και δεν πιστεύεται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.

BREAKING: Person drives vehicle into Lao New Year's Parade in New Iberia, Louisiana; multiple people injured, per officials.

Ειδικότερα, ο έλεγχος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

