Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ιστορικό ρεκόρ για την ανθρωπότητα: Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο του Διαστήματος που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πλήρωμα της αποστολής "Άρτεμις 2" θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να φτάσει σε απόσταση 406.778 χιλιομέτρων από τη Γη.

 

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγιναν σήμερα οι άνθρωποι που κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, διανύοντας περισσότερα από 400.171 χιλιόμετρα στο διάστημα, ανακοίνωσε η NASA.

Οι τρεις Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν καταρρίπτουν επομένως το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13, η οποία το 1970 είχε φθάσει το σημείο αυτό αφότου χρειάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω έκρηξης σε δεξαμενή οξυγόνου, με το περίφημο μήνυμα "Χιούστον έχουμε πρόβλημα".

Το πλήρωμα της αποστολής "Άρτεμις 2" θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να φτάσει σε απόσταση 406.778 χιλιομέτρων από τη Γη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

NASAΔΙΑΣΤΗΜΑArtemis II

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

