ΙΕΑ: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων – Ποιες χώρες επηρεάζονται περισσότερο

«Στις αρχές του πολέμου στο ιράν ο φόβος της ενεργειακής κρίσης έκανε τα αεροπορικ΄αταξίδια πιο ακριβά. Σήμερα τα εξαφανίζει» υποστηρίζουν οικονομικοί αναλυτές μετά τις ανακοινώσεις μεγάλων αεροπορικών εταιρειών ότι καταργούν πτήσεις.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, παγιδεύοντας εκατομμύρια τόνους πετρελαίου σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε όλη τη Μέση Ανατολή προκαλώντας τεράστια εκτόξευση των τιμών πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν στα 195 δολάρια στα τέλη Μαρτίου, σχεδόν 100 δολάρια πιο ακριβές από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Και όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, τα καύσιμα αεροσκαφών δεν θα γίνονται μόνο όλο και πιο ακριβά αλλά και δυσεύρετα για χώρες που δεν παράγουν και έχουν περιορισμένες προμήθειες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπίρο, δήλωσε ότι η απώλεια πετρελαίου τον Απρίλιο θα είναι διπλάσια από αυτήν που χάθηκε τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ.

«Το βλέπουμε ήδη στην Ασία, αλλά μέσα στον Απρίλιο ή στον Μάιο, θα έρθει και στην Ευρώπη» υποστηρίζει.

Η June Goh, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στην Sparta Commodities, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι τα καύσιμα αεριωθούμενων απαιτούν εξειδικευμένη αποθήκευση, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερα αποθέματα σε σχέση με άλλα προϊόντα πετρελαίου, όπως η βενζίνη.

«Τα ταξίδια έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά στην Ασία, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να προσθέτουν στα ναύλα επιπλέον επιβάρυνση καυσίμων ή να ακυρώνουν εντελώς τις πτήσεις. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επικείμενες ελλείψεις σε καύσιμα αεριωθούμενων. Προετοιμαστείτε» υπογραμμίζει.

Η Argus Media, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων για τον ενεργειακό κλάδο, ανέφερε σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο εκτεθειμένη χώρα στην Ευρώπη σε περιορισμό της προσφοράς ντίζελ και καυσίμων αεριωθούμενων».

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των δρομολογίων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Michael O’Leary δήλωσε στο Sky News, ότι η προμήθεια καυσίμων στα αεροπλάνα θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν ο πόλεμος συνεχιστεί.

«Δεν αναμένουμε καμία αναστάτωση μέχρι τις αρχές Μαΐου, αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί, διατρέχουμε τον κίνδυνο διαταραχών εφοδιασμού στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο», είπε.

Η Lufthansa προετοιμάζεται επίσης για το χειρότερο, δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο Bloomberg. Η εταιρεία έχει ομάδες που αναπτύσσουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων και θα μπορούσε να καθηλώσει έως και 40 αεροσκάφη, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εκπρόσωπος της Scandinavian Airlines δήλωσε ότι θα μειώσει περίπου 1.000 πτήσεις λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη, ανέφερε η Wall Street Journal.

«Η απότομη αύξηση του κόστους των καυσίμων επηρεάζει ολόκληρο το ευρωπαϊκό αεροπορικό σύστημα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο μέσο ενημέρωσης τον Μάρτιο.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις ακυρωμένες πτήσεις ήταν σε διαδρομές μικρών αποστάσεων μεταξύ των Σκανδιναβικών Χωρών και ότι επέλεξαν αεροδρόμια με πολλαπλές πτήσεις την ημέρα. Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης αυξήσει προσωρινά τις τιμές της.

Ασιατικές αεροπορικές εταιρείες

Ανάμεσα στις αεροπορικές εταιρείες στην Ασία που ανακοίνωσαν μειώσεις πτήσεων για να μετριάσουν τις ελλείψεις καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος είναι η Vietnam Airlines που ανέστειλε επτά εσωτερικές πτήσεις από την 1η Απριλίου.

Το Reuters αναφέρει, ότι η Vietnam Airlines σχεδίαζε να μειώσει τον όγκο των πτήσεων κατά 10% έως 20% το μήνα κατά το επόμενο οικονομικό τρίμηνο, εάν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών αυξηθούν στα 160 έως 200 δολάρια ανά βαρέλι.

Άλλες τοπικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Vietjet Air και Bamboo Airways, θα μειώσουν επίσης τις πτήσεις.

Η AirAsia δήλωσε ότι μείωσε το 10% των πτήσεων της και αύξησε τα ναύλα για να περιορίσει τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους καυσίμων. Η αεροπορική εταρεία χαμηλού κόστους της Μαλαισίας, ο οποίος πετάει σε 25 χώρες, πρόσθεσε ότι θα μειώσει τη χωρητικότητα σε διαδρομές όπου δεν μπορεί να καλύψει το κόστος καυσίμων.

Σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης στις 6 Απριλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Bo Lingam δήλωσε ότι η επιβάρυνση καυσίμων έχει αυξηθεί έως και 20% και οι συνολικές τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί κατά 30% έως 40%.

Ο Lingam δήλωσε ότι τα καύσιμα αεροσκαφών της είχαν αυξηθεί από 90 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τον πόλεμο σε 200 δολάρια ανά βαρέλι, χαρακτηρίζοντας αυτό ως την πιο σοβαρή πρόκληση της αεροπορικής εταιρείας.

Αμερικανικές εταιρείες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Airlines, Scott Kirby, δήλωσε το Μαρτίου προς το προσωπικό ότι η εταιρεία θα μειώσει τις πτήσεις κατά τα επόμενα δύο τρίμηνα.

«Βραχυπρόθεσμα, αυτό σημαίνει τακτικό περιορισμό των πτήσεων που είναι προσωρινά ασύμφορες ενόψει των υψηλών τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Kirby λέγοντας ότι η αεροπορική εταιρεία θα ακυρώσει ορισμένες πτήσεις εκτός αιχμής.

«Εάν οι τιμές παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο, αυτό θα σήμαινε επιπλέον 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια δαπάνη μόνο για καύσιμα αεριωθούμενων», δήλωσε ο Kirby λέγοντας ότι «η εταιρεία στην καλύτερη χρονιά της είχε έσοδα λιγότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια».

Η Delta airlines δεν έχει ανακοινώσει επίσημα καμία μείωση πτήσεων λόγω των τιμών των καυσίμων. Το διυλιστήριο πετρελαίου που κατέχει στην Πενσυλβάνια της έχει δώσει ένα buffer κατά τη διάρκεια της κρίσης.

«Δεν πρόκειται να καλύψει πλήρως το κενό, αλλά μας δίνει μια αρκετά σημαντική αντιστάθμιση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta, Ed Bastian, σε συνέδριο της JP Morgan τον Μάρτιο.

Η Delta μειώνει την εποχιακή διαδρομή Λος Άντζελες προς Άνκορατζ αυτό το καλοκαίρι, λέγοντας στο Business Insider ότι «προσαρμόζει το πρόγραμμά της ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη ζήτηση των πελατών». Η Alaska Airlines θα είναι ο μοναδικός φορέας σε αυτήν τη διαδρομή.

H Air New Zealand δήλωσε ότι θα μειώσει περίπου το 5% των πτήσεών της, ή περίπου 1.100, στις αρχές Μαΐου.

Πηγή: huffingtonpost.gr