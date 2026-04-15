«Είναι ο χασάπης της Γάζας»: Σφοδρή επίθεση του Ταγίπ Ερντογάν στον Νετανιάχου - Δείτε βίντεο

Σφοδρή επίθεση, κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε σήμερα (15/04) ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Ο Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας», δήλωσε την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ παρομοίασε το Ισραήλ με μια «συμμορία γεννοκτονίας».

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των αθώων παιδιών της Γάζας.Θα συνεχίσουμε να ακούμε την φωνή αγωνίας των μανάδων της Παλαιστίνης. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν χάσει τα εδάφη τους στη Δυτική Όχθη. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον αγώνα των παιδιών του Λιβάνου που σφαγιάστηκαν», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Κανένας δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο»

«Οι δολοφόνοι των μωρών, που μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων, να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος», σημείωσε. «Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο», επεσήμανε.

«Εμείς αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε έντιμα κάτω από αυτό», ανέφερε ο Ερντογάν. «Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου βλάπτουν τις ελπίδες για ειρήνη στην περιοχή», πρόσθεσε.