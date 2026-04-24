Στα €119 εκατ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €482,4 εκατ. και οι δημόσιες δαπάνες κατά €457,9 εκατ.

Αύξηση παρουσίασε το δημοσιονομικό πλεόνασμα το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, τα στοιχεία καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €119,4 εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €94,9 εκατ. για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €482,4 εκατ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €4,7 δισ. σε σύγκριση με €4,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €457,9 εκατ. (+11,1%) και ανήλθαν στα €4.6 δισ. σε σύγκριση με €4,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

