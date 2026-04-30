Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εκτοξεύθηκαν στα €10 εκατ. τα κέρδη Petrolina το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Limited, αφού έλαβε υπόψη την ταμειακή κατάσταση, τις προοπτικές, καθώς και τη γενικότερη μερισματική πολιτική της εταιρείας, προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος προς 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή .

Μεγάλη αύξηση στα κέρδη της για το 2025 ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία Πετρολίνα.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ , τα κέρδη της ανήλθαν στα €10,2 εκατ. έναντι κερδών €1,6 εκατ. το 2024.

Οι πωλήσεις μέσω πρατηρίων και σε εμπορικούς πελάτες μειώθηκαν σε €350,1 εκατ. από €352,5 εκατ. το 2024, ενώ οι πωλήσεις σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθαν σε €48,9 εκατ. από €32,8 εκατ.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε €399 εκατ. από €385,3 εκατ.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε €55,7 εκατ. από €51,9 εκατ.

Τα έξοδα πωλήσεων και διανομής αυξήθηκαν στα €43,9 εκατ. από €40,9 εκατ.  ενώ τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν στα €10,3 εκατ. από €10,5 εκατ.

Σημαντική μείωση καταγράφεται σε ότι αφορά τα έξοδα χρηματοδότησης που έπεσαν στα €4,9 εκατ. από €7,4 εκατ.

Μέρισμα

Όσον αφορά τη μερισματική πολιτική,  η εταιρεία προέβη σε καταβολή πρώτου προμερίσματος προς 1,0 σεντ ανά μετοχή στις 4 Νοεμβρίου 2025 και δεύτερου προμερίσματος προς 1,2 σεντ ανά μετοχή στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Limited, αφού έλαβε υπόψη την ταμειακή κατάσταση, τις προοπτικές, καθώς και τη γενικότερη μερισματική πολιτική της Εταιρείας, προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος προς 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή .

Η τελική απόφαση για την καταβολή τελικού μερίσματος υπόκειται στην έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία λειτουργούσε ενενήντα πέντε  πρατήρια καυσίμων σε παγκύπρια βάση, εκ των οποίων είκοσι δύο  ευρίσκονται σε ιδιόκτητη γη.

Tags

PetrolinaΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα